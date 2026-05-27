Jaime Lafita recorrerá España en bicicleta para reivindicar la aplicación de la ley ELA

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Jaime Lafita recorrerá España en bicicleta, del 30 de mayo al 11 de junio, desde Euskadi hasta Sevilla, para reivindicar la aplicación de la ley ELA, aprobada en octubre de 2024 con el objetivo de "mejorar la vida de miles de personas afectadas por esta enfermedad", según ha informado la asociación DalecandELA.

En un comunicado, la asociación ha señalado que actualmente solo Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana, La Rioja y Bizkaia están aplicando y concediendo las ayudas previstas. Esta "desigualdad", ha advertido, provoca que, "aunque la enfermedad sea la misma en toda España, el acceso a los recursos dependa del lugar de residencia".

En ese sentido, ha precisado que "algunas comunidades ya conceden ayudas, otras únicamente reconocen el Grado III+ de dependencia, sin haber desarrollado aún el sistema de apoyo, y otras ni siquiera han puesto en marcha este reconocimiento".

Ante esta situación, la asociación DalecandELA y Jaime Lafita, enfermo de ELA que hace dos años recorrió el Valle de la Muerte (California) para reclamar la aprobación de la ley, impulsan ahora un nuevo reto para exigir su aplicación efectiva en todo el territorio.

Del 30 de mayo al 11 de junio recorrerán en bicicleta los 930 kilómetros que separan Bilbao de Sevilla, acompañados por un pelotón de voluntarios. Durante el trayecto, que atravesará municipios del País Vasco, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía, mantendrán encuentros institucionales, científicos y con otros afectados por la enfermedad.

Además de reclamar la aplicación inmediata de la Ley ELA en todas las comunidades autónomas, solicitarán la transferencia de los protocolos ya existentes a las comunidades que aún no aplican las ayudas y el desarrollo urgente de un plan de formación para cuidadores, así como una inversión real y sostenida en investigación sobre la ELA.