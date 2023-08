James Marsh clausurará con 'Dance First' la Sección Oficial de la 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cineasta británico James Marsh clausurará con 'Dance First' la Sección Oficial de la 71ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre. El realizador de 'The Theory of Everything' dirige a Gabriel Byrne y Sandrine Bonnaire en esta película sobre todas las vidas del escritor Samuel Beckett.

En un comunicado, desde el Zinemaldia han informado de que 'Dance First' cerrará la Sección Oficial fuera de concurso. Marsh (Truro, Reino Unido. 1963) ha ganado el Oscar al mejor documental por 'Man on Wire' (2009), dirigida junto a Simon Chinn, y ha sido premiado en los Bafta, en Sundance y en San Sebastián.

El director de 'The King' (2005), 'Shadow Dancer' ('Agente doble', 2012) y 'The Theory of Everything' ('La teoría del todo', 2014) presentó en 1999 en la sección Perlak 'Wisconsin Death Trip', que obtuvo una mención especial del Premio Fipresci.

El protagonista del último filme de Marsh, Gabriel Byrne ha protagonizado películas como 'The Usual Suspects' ('Sospechosos habituales', Bryan Singer, 1995), 'Miller's Crossing' ('Muerte entre las flores', Joel Coen, Concha de Plata 1990), 'Le capital/ Capital' ('El capital', Costa Gavras, Sección Oficial 2012) o 'Hereditary' (Ari Aster, 2018) y ha ganado un Globo de Oro por su papel en la serie 'In Treatment' ('En terapia', 2009).

En 'Dance First' encarna al escritor irlandés Samuel Beckett, cuya esposa está interpretada por Sandrine Bonnaire, que ha sido premiada con dos César -a la actriz más prometedora por 'À nos amours' ('A nuestros amores', Maurice Pialat 1984) y a la mejor actriz por 'Sans toit ni loi' (Agnès Varda, 1986)- y una Copa Volpi del Festival de Venecia en 1995 por 'La cérémonie' ('La ceremonia', Claude Chabrol) -galardón compartido con Isabelle Huppert-.

'Dance First', que toma el título del lema del autor de 'En attendant Godot' ('Esperando a Godot'), 'Baila primero, piensa después', se aproxima a todas las vidas del Nobel irlandés. Las entradas para la gala de clausura se pondrán a la venta el 4 de septiembre.