El escritor Javier Castillo - SUMA

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Javier Castillo (Málaga, 1987) presenta este viernes en Bilbao su última novela "Espinas en el Aire" (Suma de Letras), un nuevo thriller psicológico donde reflexiona en torno al fenómeno del 'true crime'.

En declaraciones a Europa Press, en una entrevista con motivo de la publicación este martes de la que hace su novena novela, el escritor malagueño ha advertido sobre los límites éticos de los relatos sobre crímenes reales, señalando que el conflicto surge cuando estas historias "revictimizan", al tiempo que ha defendido el género cuando sirve para rescatar casos del olvido.

Desde su perspectiva, "el 'true crime', el problema que tiene es que, muchas veces, se basa en historias en las que las víctimas todavía están presentes y en las que, de un modo u otro, pueden seguir sufriendo con el recuerdo constante de lo que sucedió" ha reflexiona.

Tras reconocerse "fan" del 'true crime', sobre todo "cuando las historias han quedado en el olvido o incluso tienen el apoyo de la familia de las víctimas", ha matizado que, "cuando sirve para no olvidar el caso, suelo ser muy crítico con los que siguen revictimizando a las víctimas".

El autor --que supera los tres millones de ejemplares vendidos-- ha publicado este martes su nueva novela, 'Espinas en el aire' (Suma de Letras), en la que aborda este debate a través de su protagonista, Vera Chase, periodista y creadora de un pódcast sobre crímenes reales.

En este sentido, Castillo ha alertado sobre la "sobreexposición a la tragedia visceral" que provocan el consumo masivo de crímenes como entretenimiento o la inmediatez de los teléfonos móviles, por lo que, con esta historia, busca que el lector "ignore el móvil y el ruido exterior" para sumergirse en la lectura "con calma".

"Luego nos preguntamos por qué estamos anestesiados en muchas otras cosas, ¿no? Cuando pasa algo atroz, casi no nos sorprende, lo vemos como algo normal" por lo que, a su juicio, "esa sobreexposición a la tragedia visceral es muy dañina para nuestro cerebro y no deberíamos estar acostumbrados a algo así".

Desde su punto de vista, el "bombardeo continuo" de desgracias, a los cinco minutos de ocurrir, hace que la sociedad esté inmunizada frente al dolor ajeno", ha valorado el también autor de éxitos como "La chica de la nieve" o "El cuco de cristal".

En su nueva trama, su protagonista, la locutora Vera Chase, acepta la oferta de la anciana heredera Agatha Collins para descifrar una misteriosa canción que suena cada 24 de noviembre desde hace veinte años en la frecuencia 1680 kHz.

Castillo ha explicado que escribió este 'thriller' a lo largo de un año marcado por el fallecimiento de sus dos padres. "Escribir 'Espinas en el aire' me ha salvado porque estaba en un pozo absolutamente de oscuridad después de la tragedia de mis padres y esta novela, a pesar de ser un misterio a resolver, en realidad habla del duelo", ha revelado.

Con esta historia, el autor busca que el lector "ignore el móvil y el ruido exterior" para sumergirse en la lectura con calma.

RECHAZO A IA EN LA LITERATURA

Frente a la cultura de la rapidez y la tentación de "tomar atajos", el novelista también ha rechazado el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa en la literatura, al considerar que supone "un estorbo" que "frena muchísimo la creación" y lleva a los autores a "deshumanizarse".

Para el escritor, el verdadero peso de una novela reside en el "componente humano" y en la conexión entre la experiencia vital del autor y los lectores, un vínculo que atraviesa 'Espinas en el aire'.

La presentación de la novela tendrá lugar este viernes en el espacio Fnac Bilbao, a partir de las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo y el autor firmará ejemplares de su obra.