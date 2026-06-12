Javier Hernani, nombrado nuevo presidente de, Basquefik, clúster financiero e inversor de Euskadi

Asamblea de Basquefik - BASQUEFIK

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Basquefik, el clúster financiero e inversor de Euskadi, ha celebrado su Asamblea General en la Bolsa de Bilbao, donde ha anunciado a Javier Hernani como nuevo presidente, cargo de presidencia que ostenta la Fundación Artizarra.

El empresario y directivo referente en los mercados financieros internacionales toma el relevo a Jon Ander de las Fuentes, con el objetivo de afrontar esta nueva etapa de crecimiento y consolidación del clúster como "conector del ecosistema financiero e inversor de vasco".

De las Fuentes, que ha presidido el clúster durante sus dos primeros años de existencia, ha dado la bienvenida a Javier Hernani, y ha destacado el valor de su experiencia y visión para el cumplimiento de los objetivos recogidos en el Plan Estratégico de Basqufik.

Asimismo, ha ensalzado el compromiso y trabajo realizado por el equipo del clúster, que lidera su director general, Iker Ojembarrena, y la participación activa de las más de 75 entidades asociadas en los grupos de trabajo que abordan los retos y principales objetivos del ecosistema.

"Gracias a ese trabajo en común hemos logrado el posicionamiento que hoy tenemos en solo dos años de actividad: el clúster es un actor activo, abierto, colaborativo y alineado con las dinámicas del ecosistema económico e institucional de Euskadi", ha indicado.

Durante la Asamblea, también se ha aprobado el nombramiento de Carlos Lasa como nuevo secretario, cargo que ostenta la entidad Garrigues, y sustituye a Javier Romero-Giron Dorado en estas funciones.

También se han ratificado las cuentas anuales del ejercicio 2025, la gestión de la Junta Directiva, el presupuesto para el ejercicio 2026, así como el acuerdo de junta directiva mediante el que se crea una nueva cuota reducida temporal anual de 1.000 euros para entidades emergentes.

"HITOS"

Por su parte, el director general, Iker Ojembarrena, ha repasado los hitos y logros más relevantes del clúster del último año, un periodo en el que se ha registrado una actividad "prolífica" y en el que se han desarrollado las acciones recogidas en su plan estratégico, orientadas a impulsar el fortalecimiento competitivo del ecosistema financiero e inversor de Euskadi y del conjunto del tejido empresarial, además de promover la innovación y la digitalización financiera, el emprendimiento, y favorecer tanto el talento como la cultura financiera.

En primer lugar, ha agradecido a las más de 75 empresas asociadas a Basquefik la implicación y participación activa, a través de las más de 120 personas participan en los diferentes grupos de trabajo que el clúster tiene en marcha.

Así, ha remarcado, entre otras, la actividad del grupo de Talento, con la publicación del 'Estudio de necesidades de talento del ecosistema financiero e inversor vasco', así como el lanzamiento del grupo de Digitalización aplicada a las finanzas, el de Emprendimiento y el de 'Kapital Konekt'. Este último grupo tiene como objetivo conectar proyectos y oportunidades con capital, asesoramiento y acompañamiento financiero.

Además, Basquefik en el primer cuatrimestre de 2026 organizó el III Encuentro Basquefik, enfocado en los riesgos y oportunidades en perspectiva estratégica de Euskadi 2030, ligado al plan de industria, y contando con la participación de CEOs y CFOs de entidades relevantes del panorama empresarial vasco.

El clúster financiero e inversor de Euskadi también formaliza acuerdos de colaboración con asociaciones vascas, con el objetivo común de "fortalecer el tejido empresarial e impulsar instrumentos financieros que generen una mayor cultura inversora en el ecosistema".

Fruto de esta colaboración se celebró en el mes de febrero de 2026 el 'I Barómetro Financiero: capital y economía de la empresa vascas', junto a Elkargi y Cebek, en el que se analizó la salud financiera de las empresas vascas y su acceso a la financiación. Asimismo, el clúster ha colaborado con el ámbito educativo, promoviendo el talento y la cultura financiera.