Javier Hurtado, consejero del Gobierno Vasco, propuesto como cabeza de lista al Congreso por Álava

Archivo - El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del País Vasco, Javier Hurtado, interviene durante el acto - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Álava y consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha sido propuesto como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por los socialistas alaveses a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, aunque serán las bases quienes deberán ratificar su candidatura.

De esta forma, Hurtado sustituirá a David Senderos en el liderazgo de la lista alavesa del PSE-EE en los comicios, y de ser elegido, deberá abandonar su consejería en el Ejecutivo vasco.

Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, antes de acceder al Gobierno Vasco fue diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad de Álava entre 2019 y 2020.