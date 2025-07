El #JAZZ se incorpora a la escultura vegetal de la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz

El objetivo es inmortalizar la vinculación del jazz con la capital alavesa

VITORIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz ha inaugurado una escultura vegetal en la plaza de la Virgen Blanca, junto a la icónica de Vitoria-Gasteiz, instalada en 2012, con la referencia #JAZZ, para proponer un auténtico 'photocall' para que ciudadanía y turistas también recuerden que Vitoria-Gasteiz lleva vinculada al jazz desde hace casi cinco décadas, formando "un binomio inseparable".

Las nuevas letras vegetadas tienen unas dimensiones de 2,4 metros de altura y 35 centímetros de grosor para sumar 4,2 metros de largo, y han sido presentadas este martes en rueda de prensa en la capital alavesa.

Según han trasladado, la palabra #JAZZ, realizada con malla de acero electrosoldada y galvanizada, está rellena de césped artificial de 60 milímetros, por lo que no necesita mantenimiento. Se coloca sobre una plataforma de acero con seis pies niveladores, apta para que las personas que lo deseen puedan subirse y hacerse fotos. En total, toda la estructura pesa alrededor de 900 kilos.

La instalación de esta escultura, fabricada en su totalidad en Vitoria-Gasteiz, en el Taller del Oso Zurdo y en colaboración con el herrero local Talleres Gentza, ha contado con el apoyo de los departamentos de Cultura y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

El Ayuntamiento ha destacado que el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, además de ser el único festival nacional que pertenece a la IJFO (International Jazz Festivals Organization) y estar incluido en el 'Top Ten' de festivales de Europa del diario The Guardian, es también un recurso cultural que atraer a multitud de turistas a la ciudad.

45 CONCIERTOS

El Festival de Jazz aparece como una de las 1.000 experiencias únicas de la guía Lonely Planet, mientras que la revista 'Viajes', de National Geographic, eligió el evento como una de las razones para visitar Vitoria-Gasteiz en su reportaje de 'Best of the World'.

La 48 edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz se celebra del 14 al 19 de julio, con más de 45 conciertos, la mayoría gratuitos y en multitud de lugares y plazas de la ciudad.