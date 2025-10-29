Jon Insausti toma posesión como alcalde de San Sebastián para transformar la ciudad "hacia dentro" y "unir fuerzas"

El nuevo alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, toma posesión del cargo durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de San Sebastián, a 29 de octubre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El hasta ahora concejal de Cultura, Eu - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jon Insausti (PNV) ha tomado este miércoles posesión de su cargo como alcalde de San Sebastián, en un pleno extraordinario celebrado en el salón de plenos con unos 200 invitados, con el compromiso de transformar la ciudad "hacia dentro, hacia las personas" y "unir fuerzas" en beneficio de la capital guipuzcoana.

A la sesión plenaria, que ha comenzado pasadas las 11.30 horas, han asistido, entre otros, el exalcalde Eneko Goia y los presidentes del EBB y GBB del PNV, Aitor Esteban y Joseba Egibar, respectivamente. También han acudido el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, el presidente de Juntas de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, la presidenta del GBB del PNV, Euge Agirrezabalaga, los exalcaldes Xabier Albistur y Odón Elorza, o la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

Insausti ha llegado acompañado del exalcalde donostiarra Eneko Goia, así como de la alcaldesa accidental, Nekane Arzallus, y del resto de concejales del PNV. En primer lugar han tomado posesión de sus cargos como concejales Tomás Pascua del PP, en sustitución de Jorge Mota, e Idoia Gracia del PNV, en sustitución de Insausti.

A continuación, los portavoces de todos los grupos municipales, salvo el PNV, han manifestado que no iban a presentar candidato a alcalde, tras lo cual han votado en papeletas la candidatura de Insausti que ha salido elegido con 13 votos a favor y 13, de la oposición, en blanco.

El nuevo alcalde, que ha recibido la makila de alcalde de manos de Goia, tras lo cual ha estrechado la mano a todos los portavoces de los grupos municipales, se ha mostrado "orgulloso" de asumir este cargo, algo que hace "con humildad".

Además, ha apuntado que asume este "reto", como "un reto de nuestra generación" en una ciudad "distinta" a la que conoció en 2015, aunque "el espíritu y la ambición se mantiene". "La Donostia que quiero es de las personas creativas y creadoras, las que vencen a la rutina", ha afirmado, para incidir en que su "misión" es "unir fuerzas al servicio de Donostia".

"Mi proyecto es transformar Donostia hacia dentro, hacia las personas", ha subrayado. Insausti ha subrayado que tiene "la ilusión de orientar este cambio hacia dentro". Además, ha señalado que las "prioridades" del Gobierno municipal serán "vivienda, seguridad, empleo y vida cotidiana".

En cuanto a Vivienda, ha planteado acelerar la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, una modificación parcial para construir vivienda en Auditz Akular, modificar la ordenanza de segregaciones y cambios de uso para habilitar más vivienda. En materia de seguridad, ha recordado que se ha incluido en los presupuestos "la primera partida para la Comisaría conjunta de la Policía Municipal con la Ertzaintza en Egia" y se ha mostrado "convencido de que seremos capaces de alcanzar un Pacto de Ciudad ante la prioridad de la seguridad".

También ha abogado por el "empleo de calidad" con la ampliación del Parque tecnológico de Miramón y la culminación del "mayor Parque industrial de Gipuzkoa en Eskusaitzeta". Además, ha asegurado que propondrá "que los recursos del impuesto turístico reviertan en su totalidad en beneficio de los donostiarras" e "incrementar la inversión en los barrios". También ha defendido que "Donostia es Cultura y la Cultura va a seguir siendo capital en Donostia".

Por otro lado, ha afirmado que "las personas somos comunidad" y eso es lo que quiere "cuidar, proteger y hacer crecer". "Hemos tomado el relevo. Somos un equipo", ha señalado, para referirse a sus compañeros de grupo municipal y del resto de grupos.

GRUPOS

El portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, ha opinado que este nombramiento "no debería ser mero trámite administrativo, sino una declaración de intenciones de hacia donde va Donostia y dudamos de que se trata de un cambio de rumbo, una decisión tomada de manera unilateral por intereses partidistas". Además, ha criticado que "muchos proyectos se han hecho en la ciudad dejando de lado el interés general y con falta de transparencia", lo cual "requiere de un cambio de rumbo".

El portavoz del PP, Borja Corominas, ha señalado que su grupo propuso un listado de problemas a solucionar, pero en el PNV "no han sido capaces de sentarse" con ellos, por lo que su voto en blanco, "en realidad es un voto en contra". "Seguiremos haciendo una oposición crítica, pero constructiva, escuchando a los donostiarras para que nos ayude a entender mejor los barrios, la ciudad, sus problemas y las mejores soluciones", ha afirmado.

Además, ha indicado que seguirán "insistiendo" para que el Gobierno local "cambie de rumbo" en temas "relevantes" como "el grave problema de la vivienda", porque se requiere "un giro valiente de 180 grados", igual que en Seguridad o Movilidad.

La portavoz del PSE-EE, Ane Oyarbide, ha señalado que su grupo seguirá formando parte de la coalición que lleva gobernando esta ciudad desde hace diez años, "con la firme vocación de seguir promoviendo políticas que hagan avanzar a San Sebastián sin dejar a nadie atrás".

Además, ha afirmado que "hoy los valores democráticos que tanto nos han costado alcanzar están más en entredicho que nunca" y frente a ello, ha reivindicado "la importancia de valores como la pluralidad, la convivencia, la igualdad, el respeto o la solidaridad", así como "la libertad". "Todos ellos, pilares fundamentales de un estado democrático y que nosotros promovemos dentro de este gobierno municipal", ha defendido.

"Seguiremos siendo parte de este gobierno plural, que cree en el acuerdo entre diferentes y que pone en el centro a las personas; que sabe afrontar el debate desde el respeto y la escucha; que impulsa políticas progresistas" y "ofreciendo servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía y ayuda a aquellos que más lo necesitan", ha afirmado.

En ese sentido, ha insistido en "un gobierno fuerte, que ponga en marcha políticas que posibiliten avanzar en cohesión e inclusión social y en la mejora de la calidad de vida de todos; que cree en la igualdad por encima de cualquier ideología, género, raza o condición; en una ciudad, además, que puede presumir de su diversidad; y que, ante todo, apuesta por la libertad", que "tanto nos ha costado conseguir en esta ciudad tan marcada por el terrorismo atroz de ETA".

Finalmente, ha tendido "la mano" al nuevo alcalde, para trabajar "codo con codo, con ambición, visión de futuro y una hoja de ruta clara y real para alcanzar el objetivo de una Donostia moderna, próspera y dinámica", al tiempo que ha apostado por "la convivencia entre diferentes, sin imposiciones, sin sectarismos".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, ha señalado que este nombramiento es un "mero trámite" un cambio de nombre, pero todos saben que es necesario "formas diferentes de hacer política" y un "nuevo modelo" para la ciudad. "Dos modelos sobre la mesa, PNV-PSE y el de EH Bildu, pero creo que también hay posibilidades de acuerdos". "Estamos listos para trabajar desde la seriedad con el nuevo alcalde para alcanzar acuerdos que posibiliten otro tipo de políticas y de ciudad", ha reiterado.

NUEVOS CONCEJALES

En cuanto a los nuevos ediles, Tomás Pascua del PP ha agradecido "al conjunto de los donostiarras que nos han concedido el enorme privilegio de representarles". "Asumo este privilegio con enorme ilusión y responsabilidad", ha manifestado, para señalar, a continuación, que pese a las diferencias, quiere creer que a los grupos municipales "con voluntad y generosidad sabremos abrir espacios de entendimiento para construir una ciudad mejor cada día".

Idoia Gracia (PNV), tras tomar posesión del cargo, ha manifestado que es "es un honor" y ejercerá su labor "con responsabilidad y lealtad, siempre garantizando las necesidades de los donostiarras".