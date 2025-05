José Antonio Ponseti presenta este jueves en Bilbao su libro sobre los primeros españoles que hicieron el Rally Dakar

Reconstruye en 'Cuando éramos pilotos' sus historias con entrevistas, recuerdos y documentación inédita, en un acto previsto en Sala BBK

BILBAO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor José Antonio Ponseti (Barcelona, 1967) presenta este jueves en la Sala BBK de Bilbao su último libro, 'Cuando éramos pilotos', donde reconstruye las vivencias de los españoles que participaron en el Rally Dakar en sus primeras ediciones.

Ponseti reconstruye en 'Cuando éramos pilotos. Historias de los españoles que sobrevivieron al Dakar en África", las historias de estos pioneros a través de entrevistas, recuerdos y documentación inédita.

El acto en la sala BBK de la capital vizcaína dará comienzo a las 19.00 horas, en un encuentro abierto al público, con acceso gratuito mediante invitación, en el que su autor conversará con el periodista deportivo vizcaíno Diego González.

Tal y como han informado desde la editorial Plaza& Janés que publica el libro, Ponseti reúne, en forma de homenaje, más de cuarenta historias donde sus protagonistas describen sus experiencias y dificultades para afrontar el reto de participar en la carrera, donde, subrayan, "sobrevivieron al hambre, a la sed y al polvo del desierto; a averías y accidentes; robos, enfermedades, secuestros e, incluso, tuvo lugar un matrimonio concertado".

Competir en aquellas primeras ediciones, significaba "enfrentarse al desierto sin apenas medios, guiados por la pasión y el espíritu aventurero" en un libro donde Ponseti busca mostrar "la cara más humana del rally más exigente del mundo" en una "historia de historias protagonizadas por los españoles que trataron de llegar al Lago Rosa, contadas por ellos mismos".

Desde la editorial destacan que 'Cuando éramos pilotos' es "un homenaje a una época irrepetible, repleto de historias humanas, épicas, divertidas y agridulces que suponen el testimonio vivo de una pasión irracional por la aventura en su estado más puro".

El libro de ruta incluye diez consejos o recomendaciones a tener en cuenta antes de emprender esta aventura, como reconocer que "perderse es lo normal, ya que las roderas o huellas no siempre guian por el camino correcto".

Igualmente aconseja no abandonar nunca el vehículo antes de ser rescatado puesto que es más fácil encontrar a otro piloto que a alguien caminando en el desierto.

También, "no fiarse de nadie, aunque vaya vestido de militar, porque igual no lo es" o que la organización Africa Tours es la que da de comer y que, "si no llegan, toca pasar hambre".

El libro se detiene en explicar algunos enclaves referenciales de la carrera, como el desierto del Teneré; el Paso de Nega; el Paso de los Elefantes o el Árbol de Thierry Sabine, donde descansa el fundador del rally.

BIOGRAFÍA

José Antonio Ponseti es un locutor de radio español, licenciado en Ciencias de la Información especializado en periodismo deportivo y en el mundo del motor.

Durante más de diez años fue el encargado de la información del París-Dakar y del Mundial de Rally para Cadena SER y Canal+, donde su programa junto al copiloto Luis Moya adquirió popularidad.

En 2019 publicó su primera novela "Vuelo 19", basada en la desaparición de 5 aviones militares en el Triángulo de las Bermudas en el año 1945. Posteriormente, en 2022, escribió el libro "La Caja Azul", basada en una historia familiar motivada por la guerra civil española.