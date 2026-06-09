Juanes, Antonio Orozco y Rigoberta Bandini actuarán el viernes en Bilbao para conmemorar los 125 años de Iberdrola

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BILBAO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne actuarán este próximo viernes en un festival gratuito y de acceso libre que se celebrará en el parque de Doña Casilda de Bilbao con motivo del 125 aniversario de Iberdrola. Tras los conciertos, que se celebrarán entre las 16.00 y las 22.00 horas, tendrá lugar a las 23.00 horas un espectáculo con 1.500 drones que se podrá ver desde gran parte de la capital vizcaína.

La primera actuación del festival será, sobre las 16.30 horas, la de Süne, una de las artistas más destacadas de la escena contemporánea en Euskadi. A las 17.35 horas será el turno de Rigoberta Bandini, una de las intérpretes más singulares del panorama actual.

Antonio Orozco, figura consolidada del pop en español, subirá al escenario sobre las 19.10 horas y el cierre llegará alrededor de las 20.45 horas con Juanes, referente internacional de la música latinoamericana.

Para facilitar la visibilidad del festival, el parque de Doña Casilda contará con siete pantallas distribuidas por diferentes zonas. Dada la afluencia de público esperada, se recomienda acudir al parque con antelación, planificar la llegada para facilitar el acceso y priorizar el uso del transporte público.

DRONES

Tras los conciertos, el broche final llegará con el gran show de drones. Desde las 23.00 horas y durante casi 20 minutos, un total de 1.500 dispositivos dibujarán en el cielo de Bilbao figuras luminosas en 2D y 3D en una gran intervención aérea de gran escala, coreografiada y acompañada de música y efectos visuales creados para la ocasión.

El despliegue, alimentado por energía 100% renovable, combinará innovación y creatividad y podrá disfrutarse desde varios puntos de la ciudad. Aunque podrá verse desde gran parte de la ciudad, entre los lugares más adecuados para ver este espectáculo se encuentran el monte Artxanda, la avenida de las Universidades, el entorno del puente Euskalduna, la plaza Euskadi y la plaza Txema Aguirre.

Para ello, al finalizar los conciertos se guiará al público de forma progresiva hacia las zonas habilitadas para disfrutar de la exhibición aérea de drones, a través de itinerarios señalizados que facilitarán los desplazamientos.

SERVICIOS DISPONIBLES Y MOVILIDAD

Durante toda la jornada habrá a disposición del público servicios de información, zonas en las que se podrá adquirir comida y bebida, asistencia sanitaria, aseos, áreas adaptadas para personas con movilidad reducida, un espacio de atención a menores y un Punto Violeta.

Además, se desplegará un operativo especial de limpieza, mantenimiento y jardinería durante toda la jornada, asegurando además que los espacios queden en óptimas condiciones tras el evento.

Finalmente, para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la celebración, se aplicarán medidas especiales de movilidad. El propio viernes, a partir de las 17.00 horas, se restringirá el acceso peatonal al parque de Abandoibarra -entre el puente de Deusto, el Museo Guggenheim Bilbao y la alameda de Mazarredo-, y el acceso de vehículos a partir de las 19.00 horas, cuando se cerrarán también las paradas del tranvía de Guggenheim y Zubiarte.

El tráfico se restablecerá a medianoche, tras la finalización del espectáculo. Toda la información está disponible en la web del 125 aniversario de Iberdrola.

La jornada se enmarca en el programa "125 años luz", con el que Iberdrola celebra, a lo largo de 2026, su aniversario a través de iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general.

Entre los principales hitos destacan los conciertos de Madrid (27 de junio), con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y de Valencia (28 de noviembre), con Estopa y Mafalda Cardenal, junto a exposiciones, eventos sociales e iluminación de edificios emblemáticos.