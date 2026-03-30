Korrika celebra "la participación masiva" y aboga por lograr "una Euskal Herria euskaldun"

Varias personas participan en la llegada de la Korrika al Ayuntamiento de Bilbao, a 29 de marzo de 2026, en Bilbao, Bizkaia - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Korrika, Ane Elordi, ha celebrado la "participación masiva" en la recién finalizada 24ª edición de la Korrika y ha abogado por lograr "una Euskal Herria euskaldun". Además, ha asegurado que se eligió a los siete jóvenes que leyeron el mensaje final de la carrera popular por su "labor a favor del euskera" y no por su "presunta" afiliación política.

Elordi ha comparecido ante los medios de comunicación este lunes en Bilbao para realizar una valoración de la Korrika, que comenzó el pasado 19 de marzo y finalizó el domingo en la capital vizcaína, con la lectura del mensaje que cada año se guarda en el interior del testigo.

En la edición de este año, la organización ha optado porque sean siete jóvenes "de siete territorios de Euskal Herria, y reflejo de la primera chispa tendente a propiciar un nuevo renacimiento del euskera", aunque que el presidente del EBB, Aitor Esteban, haya dudado de que "representen la pluralidad de este país", al considerar que están "muy ligados a unas siglas, al mundo de Bildu".

En ese sentido, Elordi ha defendido que se trata de una "presunta" afiliación política, ya que, según ha zanjado, "cuando llamamos a la gente, lo hacemos como reconocimiento a su labor en favor del euskera, nada más".

Además, ha apelado al respaldo de todos los agentes sociales e institucionales, expresando que "querríamos que todos nos juntáramos en torno al euskera". "Sabemos que es necesario traer la causa del euskera a la primera línea y tenemos que trabajar entre todos", ha indicado.

DÉCIMOSEGUNDO DÍA

La coordinadora de Korrika ha felicitado a las personas que han participado del evento diciendo que, "de nuevo, hemos expresado que somos euskera", y ha asegurado que, a partir de ahora, "la mirada está puesta en el decimosegundo día", en relación al trabajo de "renacimiento" del euskera que han asumido desde la organización.

"El de ayer fue un hito, reunir en Bilbao a euskaldunes y euskaltzales (vascoparlantes y personas en favor del euskera), pero tenemos claro que el trabajo a partir de ahora será complejo", ha manifestado.

En ese sentido, el "reto" que identifican es "cómo canalizar todas las fuerzas", ya que, en su opinión, "es notorio que hay un ansia del pueblo para ir en favor del euskera, y el reto es adivinar cómo canalizar todo ello para lograr una Euskal Herria euskaldun", un objetivo que es "de mínimos".

Además, ha hecho un llamamiento a todas las personas que han participado: "Has llegado a la Korrika, toma el compromiso y sigue ejerciendo en favor del euskera. Nos necesita a todos y hay muchas formas de defenderlo".

Preguntada precisamente por la polémica de esta edición, en la que se ha excluido a CCOO de llevar el testigo por los recursos judiciales presentados por este sindicato contra la perfilación lingüística que excedía la normativa en algunas convocatorias públicas de empleo, ha explicado que "siempre decimos que cuando los agentes vienen a coger el testigo, hacemos llegar varias advertencias, notificaciones, les damos las instrucciones a seguir, y lo que obligamos es que lo primero sea la defensa del euskera, a partir de ahí, tenemos poco que decir sobre lo que exprese cada uno".