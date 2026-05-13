Kortajarena replica a Itxaso que en los últimos meses "se ha sacado fotos en ayuntamientos gobernados por EH Bildu"

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BILBAO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria y secretaria de Programas de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha replicado este miércoles al consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, que durante los últimos meses "se ha sacado fotos en ayuntamientos gobernados por EH Bildu".

Kortajarena ha respondido así, en una entrevista concedida a Naiz Irratia, a las declaraciones realizadas este pasado martes por Itxaso, en las que acusaba a la formación soberanista de oponerse a los desarrollos urbanísticos y construcción de vivienda en los ayuntamientos que gobierna.

Así, la dirigente soberanista ha denunciado "la falta de liderazgo" que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno Vasco a la hora de "poner en práctica políticas valientes en materia de vivienda".

"¿Dónde se ha sacado fotos el consejero Denis Itxaso durante los últimos meses? En ayuntamientos gobernados por EH Bildu. Construir 3.000 viviendas públicas en diez años es un balance muy pobre", ha asegurado.

POLÍTICAS INMOBILIARIAS

En su opinión, "las políticas inmobiliarias" son las causantes de la "situación de emergencia" que se está viviendo en materia de vivienda, y ha lamentado que "no ha habido ni liderazgo ni planificación para garantizar el derecho a una vivienda digna". "Las polítcas que se han hecho hasta ahora no han funcionado", ha añadido.

Por ello, Kortajarena ha explicado que EH Bildu propone "limitar el precio del suelo, establecer fecha de caducidad a los permisos, crear una reserva estratégica de suelo o aplicar un canon a las viviendas vacias". "Es fundamental defender la protección social de la vivienda", ha concluido.