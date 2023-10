El Lehendakari cree que hay "recorrido" en la interpretación de la Constitución para consultas pactadas

Afirma que la amnistía tiene que "revertir políticamente" lo ocurrido en Cataluña y tener "una mirada profunda, de largo recorrido"



SAN SEBASTIÁN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado convencido de que "hay recorrido en la interpretación de la Constitución española" para "la delegación de la organización de consultas o bien para la celebración de consultas pactadas".

"Creo que hay caminos en los que, si se quiere ejercitar la política con voluntad de acuerdo desde el respeto a los marcos legales, hay caminos para facilitar que se explore", ha sostenido Urkullu, quien ha hecho referencia a los modelos de Reino Unido o Canadá, y ha apelado a realizar un ejercicio de "pedagogía de las consecuencias de los proyectos o de los planteamientos que se quieran hacer a la sociedad sometidos a consulta".

De este modo, en un encuentro organizado por El Diario Vasco en San Sebastián, el Lehendakari ha manifestado que no entiende "por qué ha de haber miedo" a poder "sondear la opinión, de consultar a la ciudadanía". "Siempre y cuando sea una consulta pactada, creo que es un camino", ha añadido.

Teniendo en cuenta lo sucedido en Cataluña con el procés, ha opinado que existe "una experiencia acumulada suficiente tanto en el ámbito de la política en el Estado español, como también de la política catalana, para no vivir situaciones como las que se vivieron en septiembre y octubre del año 2017".

Así, se ha referido a la posible Ley de Amnistía, para considerar que el planteamiento de la misma "tiene que tener la premisa de intentar revertir políticamente en la medida de lo posible lo sucedido en octubre del año 2017", algo "muy difícil, obviamente, sino imposible en algunos casos", y ha insistido en la fórmula del "diálogo, la negociación y la voluntad de acuerdo".

A su juicio, la amnistía tiene que tener la premisa de "mirar retrospectivamente" a que el ejercicio de la política "nunca debió ser judicializado" y debe tener "una mirada mucho más profunda, de largo recorrido, no solamente lo que pueda beneficiar la posición de algunos representantes políticos para la elección de presidente del Gobierno".

Además, ha considerado que "llegará el momento también de abordar otras leyes, como la ley de enjuiciamiento criminal o la ley del Código Penal, no solamente la Ley de amnistía".

Preguntado por si en este momento volvería a ejercer de "facilitador" en Cataluña, tal como lo hizo en 2017, ha manifestado que no tiene "problema en hacer ese ejercicio" pero no cree que sea "el momento ni el papel".

INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Preguntado por si daría su apoyo a Sánchez en la investidura, ha afirmado que "más que generosidad" es necesaria la "responsabilidad y corresponsabilidad" ante la situación política, económica, y social en Estado, para poder ofrecer "certidumbres" con el objetivo de la "estabilidad". En esa línea, ha reiterado que Euskadi, en concreto el PNV, ha aplicado ese "ejercicio de responsabilidad".

En cuanto a la fórmula de la Convención Constitucional que planteó a finales del mes de agosto, ha recordado que ya lo hizo hace cinco años pero "aquello no tuvo recorrido". Además, se ha preguntado si "¿es posible hoy hacer un planteamiento que tenga como consecuencia ineludible la reforma de la Constitución?". "Yo creo que no", ha respondido, para añadir que "uno puede plantear la confederación o el federalismo asimétrico, pero todo esto lleva a la necesaria reforma de la Constitución, y ello es imposible".

"¿Qué nos queda si queremos realmente abordar esa reflexión sobre el modelo territorial o el modelo de Estado?", ha cuestionado, para insistir en que "un débito que tiene en este momento, 44 años después, el Estado español es cerrar el modelo de Estado, el modelo territorial".

El mandatario vasco ha afirmado, además, que "si se abre el melón de la reflexión y de una posible reforma de la Constitución, no solamente está la cuestión del referéndum sino que hay otras muchas cuestiones", y ha instado a ser "inteligentes y pragmáticos en lo que pueda ser, desde el respeto a las sensibilidades ideológicas, transitar un camino mínimamente satisfactorio para todos o por lo menos para una mayoría".

TRANSFERENCIAS

Por otro lado, el Lehendakari ha reclamado, una vez más, a Pedro Sánchez el cumplimiento íntegro del Estatuto y ha incidido en que cinco materias que "el propio Gobierno español había puesto sobre la mesa" siguen pendientes de ser transferidas, así como la constitución de una Comisión bilateral de cooperación entre el Ejecutivo central y las instituciones vascas".

"Estamos en octubre del año 2023, un año y un mes más tarde, y está sin activar. Hemos propuesto, además de las cinco materias y además de la materia ofrecida por el propio Gobierno español, otras cuatro materias. No hay respuesta. Lo primero, por lo tanto, que debería hacer el presidente del Gobierno español, sea quien sea, y si en este caso Pedro Sánchez es elegido, es cumplir con la palabra dada, cumplir con lo aprobado en el Consejo de Ministros", ha subrayado.

"A partir de ahí se abre un escenario que corresponde a la relación interinstitucional pero también a la relación de los partidos políticos con representación en las Cortes Generales del Estado, hacer el planteamiento que se estime pertinente para un avance, una profundización en lo que es nuestro sistema de autogobierno reconocido y singular", ha asegurado.

"MONAGUILLOS DE FRANKESTEIN"

Preguntado por los ataques del dirigente del PP como Alberto Núñez Feijóo al PNV, acusando a la formación jeltzale de ser "monaguillos de Frankenstein", Iñigo Urkullu ha opinado que "algunos partidos políticos están siendo monaguillos de EH Bildu" y están "haciendo el juego" a la coalición soberanista, la cual ha llevado a cabo "un ejercicio respetable, legítimo, de blanqueamiento, pero con una estrategia dual, que hace un ejercicio de mimetismo en ese blanqueamiento con el PNV sin ofrecer nada claro a cambio".

De este modo, ha cuestionado "qué es lo que ofrece" EH Bildu porque, según ha dicho, "yo hasta el momento lo que he visto ha sido crítica por la crítica, utilización de una táctica en una estrategia determinada, pero no he visto cuáles son los planteamientos alternativos".

"Es mucho más importante el bien mayor que el bien particular o que el mal menor. Es mucho más importante que ese mundo viva en el ejercicio real de la política, que haya desaparecido la violencia terrorista. Y esto es lo que hemos conseguido entre todos. EH Bildu está en el ejercicio de la política institucional pero seamos conscientes de que detrás de cada uno hay una estrategia, hay una táctica, hay un objetivo político determinado", ha aseverado.

En ese sentido, se ha planteado si algunas formaciones políticas "hablando constantemente de EH Bildu, sobre la debilidad del PNV en las elecciones pasadas, sobre el 'sorpasso', si realmente detrás de todo esto no hay un interés, precisamente, por parte de esos ámbitos ideológicos políticos, en minimizar el ejercicio que el PNV ha hecho durante todos estos años".

El lehendakari, en este contexto, ha vuelto a exigir al candidato a presidente del Gobierno el cumplimiento del Estatuto de Gernika y que haya "un compromiso claro sobre bases políticas cumplibles con los partidos políticos con los que pacte".

Además, ha reiterado que Pedro Sánchez, en comparación con Alberto Núñez Feijó, "tiene más margen de maniobra en cuanto a los apoyos que pueda recibir, pero menos con respecto a la legislatura anterior, donde podía elegir entre unos y otros" y en la actual legislatura, si él es elegido presidente, "necesita de todos todo el tiempo".

"Sería preocupante que, si esto no es así, se iniciara una legislatura en la que asumiéramos el riesgo de inestabilidad y que pudiéramos vernos abocados en el plazo de unos meses a unas nuevas elecciones generales", ha advertido.