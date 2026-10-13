El Lehendakari defenderá este miércoles en Bruselas el papel de naciones sin estado en la futura Macrorregión Atlántica

El lehendakari, Imanol Pradales, durante la presentación del nuevo proyecto transformador de industria, a 30 de septiembre de 2026, en Vitoria-Gasteiz - Carlos González - Europa Press

VITORIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, viajará este miércoles a Bruselas para participar en una jornada de trabajo centrada en "las prioridades europeas de Euskadi", con especial atención al impulso de la futura Macrorregión Atlántica, la defensa de una política "de cohesión fuerte y el reconocimiento del papel de las regiones y las naciones sin Estado en la definición y aplicación de las políticas europeas".

Se trata del cuarto viaje que el Lehendakari va a realizar a Bruselas durante su legislatura y tiene como objetivo, "nuevamente, el refuerzo del protagonismo político de Euskadi en el corazón de la Unión Europea", según ha informado la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.

Pradales ya viajó a la capital de la UE en noviembre de 2024, enero de 2025 y marzo de 2026, y ahora vuelve a visitarla "para reforzar la voz de Euskadi en las mesas donde se toman las decisiones que le afectan y ganar, de esta manera, influencia para poder defender, también en Europa, los intereses y derechos de la sociedad vasca".

El principal hito de la jornada del miércoles día 14 de octubre será la presentación y votación del dictamen sobre la Macrorregión Atlántica en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), coincidiendo con la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.

El dictamen, elaborado bajo el liderazgo de Euskadi, busca contribuir al desarrollo de una futura estrategia europea que permita reforzar la cooperación entre los territorios atlánticos y afrontar de forma coordinada los retos compartidos.

Ubarretxena ha destacado que la participación del Lehendakari en esta jornada europea es "de gran relevancia política, ya que se enmarca en el compromiso y la defensa de Euskadi de tener una UE más cohesionada, competitiva y próxima a las necesidades de la ciudadanía".

En este sentido, ha subrayado que Imanol Pradales ha defendido "siempre que las naciones sin Estado y las regiones deben desempeñar un papel efectivo en las decisiones europeas, especialmente en aquellas políticas que inciden directamente en el desarrollo económico, la innovación, la transición energética y la cohesión territorial".

Con su trabajo en torno a la Macrorregión Atlántica, Euskadi aspira a contribuir a una cooperación europea "más integrada, capaz de aprovechar las complementariedades entre territorios y de ofrecer respuestas conjuntas a desafíos que superan los límites administrativos".

De esta forma, el viaje Bruselas permitirá "reforzar este mensaje ante las instituciones europeas y avanzar en las prioridades estratégicas del Gobierno Vasco para el futuro de Euskadi en Europa".

UN PASO DECISIVO PARA LA MACRORREGIÓN ATLÁNTICA

La portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que la futura Macrorregión Atlántica constituye "una prioridad estratégica para Euskadi y para los territorios de la fachada atlántica europea". La iniciativa aspira a reforzar la cooperación entre regiones que comparten oportunidades y desafíos en ámbitos como la competitividad industrial, la conectividad, la transición energética, la innovación y la adaptación al cambio climático.

El Consejo Europeo invitó en diciembre de 2025 a la Comisión Europea a elaborar una estrategia macrorregional para el Atlántico antes de junio de 2027, teniendo en cuenta la actual Estrategia Marítima Atlántica y su Plan de Acción.

En este contexto, el dictamen -que se someterá a votación- pretende contribuir a la definición de un marco de cooperación integrado, con una dimensión marítima plenamente incorporada "y una gobernanza multinivel que garantice la participación efectiva de las naciones sin Estado, las regiones y las autoridades locales, junto con los Estados miembros y las instituciones europeas".

Maria Ubarretxena ha recordado que Euskadi "defiende que la futura estrategia se construya desde los territorios, aprovechando la experiencia acumulada por las regiones atlánticas y la colaboración existente con universidades, cámaras de comercio y agentes económicos y sociales".

En su opinión, la aprobación del dictamen "supondría un respaldo institucional al trabajo desarrollado durante los últimos años y un impulso para la siguiente fase del proceso, con el objetivo de que las regiones mantengan un papel activo tanto en el diseño de la estrategia como en su puesta en marcha y futura gobernanza".

DOS IMPORTANTES REUNIONES DEL LEHENDAKARI

La agenda del Lehendakari comenzará con una reunión con Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable de Cohesión y Reformas. El encuentro permitirá abordar la política de cohesión en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE para el periodo 2028-2034, "así como la necesidad de preservar una dimensión territorial efectiva en la configuración de las futuras políticas europeas", tal como ha explicado el Ejecutivo vasco.

También ha subrayado que Euskadi defenderá "una política de cohesión fuerte, adaptada a las necesidades y potencialidades de cada territorio, y basada en una participación efectiva de las autoridades regionales en el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas".

Entre las prioridades del Gobierno Vasco figura "el reconocimiento de capítulos regionales específicos, con financiación propia, dentro de los futuros planes nacionales y regionales de colaboración". Euskadi aspira, asimismo, a tener "un papel directo en la negociación de su capítulo regional con la Comisión Europea, de acuerdo con su nivel de autogobierno y sus competencias".

El Lehendakari trasladará también la importancia de vincular la futura Macrorregión Atlántica a los instrumentos europeos de cooperación interregional, de manera que sus objetivos y prioridades puedan traducirse en proyectos concretos para los territorios.

La jornada incluirá una reunión con Kata Tütto, presidenta del Comité Europeo de las Regiones, con quien el Lehendakari Imanol Pradales abordará el papel de las ciudades y regiones en la construcción europea y el avance de la iniciativa atlántica.

El encuentro servirá para poner en valor el trabajo realizado por los territorios atlánticos y el papel del Comité Europeo de las Regiones como espacio de representación institucional de las autoridades locales y regionales de la UE.