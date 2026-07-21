El lehendakari felicita a los jugadores de los equipos vascos que han ganado el Mundial de fútbol

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales durante su visita al entrenamiento de la selección de fútbol de Euskadi - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha contactado con los jugadores de los equipos vascos que han ganado el Mundial de fútbol para trasladarles su felicitación por "el logro tan importante que consiguieron el domingo" aunque no se sabe si tiene previsto recibir a los futbolistas.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, la portavoz del Ejecutivo, Maria Ubarretxena, quien ha asegurado que "siempre nos alegramos de las victorias de nuestros y nuestras deportistas en cualquiera de las disciplinas disputadas".

Ubarretxena ha dicho no entender que se trate de buscar "polémicas artificiales por una cuestión de puro sentido común", ya que Pradales ya les ha felicitado. "No sé si les va a recibir, lo que sé es que les ha felicitado", ha añadido.