Llodio (Álava) alcanza 38,5 grados centígrados, Sodupe 38,4, Balmaseda 38, Bergara 37,3 y Barrundia 35,4º C

Archivo - Fuente provisional instalada por el Ayuntamiento de Bilbao para periodos de calor - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio alavés de Llodio ha marcado este miércoles la temperatura más alta de Euskadi con 38,5 grados, mientras en Sodupe se han anotado 38,4 grados, en Balmaseda 38, en Bergara 37,3 y en Barrundia 35,4 ºC, según ha informado Euskalmet.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco volverá a activar durante toda la jornada de mañana la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes. El pronóstico advierte de que las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 18/33 grados en la zona cantábrica interior y podrían rondar los 19/27 grados en la zona costera, los 15/32 grados en la zona de transición y los 16/33 grados en el eje del Ebro.

En la franja horaria entre las 13.00 y las 20.00 horas, el aviso será amarillo por riesgo de temperaturas muy altas. En este caso, las temperaturas máximas podrían rondar los 33 grados en la zona cantábrica interior, los 27 grados en el litoral, los 32 grados en la zona de transición y los 33 grados en el eje del Ebro.

También durante toda la jornada se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo relativamente alto de incendios forestales debido a las altas temperaturas.