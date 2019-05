CCOO Euskadi dice que hay "posibilidades de acercar posturas" en la concertada

Actualizado 30/05/2019 14:39:21 CET

Insta asimismo a la Federación Vizcaína Empresas del Metal a "dar salida a la negociación" del convenio tras las huelgas convocadas en el sector

BILBAO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha afirmado que hay "posibilidades de acercar posturas" en el conflicto de la enseñanza concertada de iniciativa social pero para ellos se precisa que haya "voluntad" por parte de la patronal.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, García ha afirmado que, desde el inicio del conflicto, están intentando "buscar propuestas para desbloquear" el problema en el sector y ha recordado que los trabajadores "llevan 10 años sin ver sus condiciones salariales y laborales actualizadas y han dicho basta".

A su juicio, en estos momentos, "el papel a jugar está en manos de la patronal, como lo ha estado en todo momento" porque las propuestas sindicales son "razonables y totalmente asumibles".

Loli García ha asegurado que "lo que no se puede aceptar bajo ningún concepto es que un tercero, el Gobierno vasco, que es ajeno al ámbito del convenio, sea el que decida si se aplica el convenio o no y esta es una cuestión que es en estos momentos insalvable".

A su juicio, hay "posibilidades de acercar posturas" pero tiene que "haber voluntad, en este caso por parte de la patronal, para desbloquear este conflicto".

"Kristau dice no hay dinero: no compartimos ese planteamiento y hemos solicitado a Kristau, por activa y por pasiva, que ponga encima de la mesa los números, porque hay un concierto con el Gobierno que en otros escenarios, como las ikastolas, ha sido posible desbloquear y firmar un convenio y estamos hablando del mismo concierto económico, por lo que ese argumento de Kristau no es cierto", ha manifestado.

Por ello, ha indicado que "ese no es el problema" y cree que, con ese argumento, están "intentando cambiar las condiciones" del convenio con Gobierno Vasco, "implicándoles como parte del conflicto cuando es un asunto que debe abordarse en otro ámbito".

Ante las acusaciones de las asociaciones de padres y madres de los centros que ven "intereses políticos" en el conflicto, ha asegurado que eso deberá contestarlo quién "haya puesto en la mesa esos aspectos", porque CC.OO. "está hablando de las condiciones laborales de la enseñanza concertada". "Aquí hay otros que están intentando presionar y la patronal, por su parte, para que el Gobierno aporte más financiación más allá del convenio vigente y ese es el planteamiento que está empleando Kristau", ha manifestado.

Por otra parte, Loli García ha puesto en valor la unidad sindical en este conflicto y ha señalado que "va directa al aspecto laboral únicamente". "Nosotros hemos planteado la necesidad de una mediación y de desbloquear el conflicto laboral, quien apele a otros argumentos deberá trasladarlos a donde corresponda", ha concluido.

METAL DE BIZKAIA

Por otra parte, ante el conflicto en el sector del Metal de Bizkaia, donde están convocadas varias huelgas, ha recordado que el convenio "lleva años sin actualizarse" y el que se firmó era de eficacia limitada.

Loli García ha indicado que el convenio pretende dar "unas condiciones mínimas de cobertura" y ha indicado que la primera de las huelgas, más allá de la declaraciones de la patronal, "les ha hecho daño" y, por ello, ha instado a la FVEM a "dar salida a la negociación".

Por otra parte, la dirigente sindical ha señalado que es necesario desbloquear la negociación colectiva en Euskadi en los "conflictos abiertos" y, por ello, ha hecho un llamamiento a los patronales.

"Lo que no se puede seguir planteando desde las patronales vascas es que se siga creciendo a costa de los derechos laborales y de los trabajadores y tienen que hacer una apuesta por que el talento se quede en las empresas, ya que el crecimiento tiene que repercutir también en la mejora de la calidad de los contratos que, a día de hoy, no es una realidad", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que se deben producir cambios legislativos para "revertir los recortes" de la reforma laboral y "recuperar el equilibrio" entre empresario y trabajador en la empresa porque se "rompió" con la reforma laboral.