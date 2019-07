López de Uralde (Unidas Podemos) pide a Sánchez que "dé ya pasos en una negociación clara, más allá de jugadas tácticas"

Publicado 05/07/2019 13:53:23 CET

Afirma que PSOE y Unidas Podemos "suman" porque es "difícil imaginar que otros partidos voten con Vox contra un gobierno así"

BILBAO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde ha instado a Pedro Sánchez a que, "más allá de jugadas tácticas", dé "ya pasos para avanzar en una negociación clara" con su grupo porque es "el único socio que puede hacer posible una investidura". Asimismo, ha augurado que "finalmente habrá gobierno".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el diputado de Equo se ha pronunciado de este modo después de que este pasado jueves el líder del PSOE Pedro Sánchez asegurara que está dispuesto a estudiar que entren independientes propuestos por Unidas Podemos en el gabinete de ministros.

López de Uralde ha lamentado que todavía se esté en "una fase demasiado temprana de las negociaciones" dos meses después de la celebración de las elecciones generales, de manera que "no vemos una negociación de contenidos, que es lo que nos gustaría a nosotros, ni una propuesta clara de la composición de Gobierno".

El diputado alavés ha recordado que Unidas Podemos apuesta por un gobierno de coalición y ha incidido en que, "más allá de este tipo de jugadas tácticas, queremos hacer una negociación en sentido amplio y ver cuál puede ser la composición de ese gobierno". De este modo, ha emplazado a Pedro Sánchez a que dé "ya pasos para avanzar hacia una negociación clara con Unidas Podemos, que es realmente el único socio que, en este momento, puede hacer posible una investidura".

López de Uralde ha criticado que el PSOE ha estado "dos meses perdiendo el tiempo, intentando ganar la abstención de partidos de la derecha", con lo que "ha dejado claro que su gobierno preferido habría sido ése". "Es bastante triste, sobre todo teniendo en cuenta declaraciones como la de ayer del presidente de la CEOE haciendo un llamamiento a elecciones. Es para tomar nota de ello", ha advertido.

"SÍ SUMA"

Asimismo, ha remarcado que Sánchez "sí suma" con Unidas Podemos para sacar adelante la investidura porque "es difícil imaginarse que otros partidos pudieran unirse al bloque de la derecha" y votaran "con Vox en contra de un gobierno así". Por ello, ha considerado que "esa mayoría que suma debería traducirse en un reparto más o menos justo de las carteras".

"Creemos que es lo que toca y Pedro Sánchez debe dejar de hacer malabarismos para evitar que Unidas Podemos entre en el Gobierno, y aceptarlo exactamente igual que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas", ha manifestado.

El diputado de Equo ha advertido de que "es evidente que no va a haber una abstención de los partidos de la derecha" y, por tanto, si Sánchez quiere formar gobierno, "no queda otra que sumar con Unidas Podemos". Asimismo, ha augurado que, si se repitieran los comicios, "es probable que lleve a un escenario muy similar", lo que "no resolvería nada" y, además, se podría "poner en riesgo la actual mayoría de izquierdas porque la derecha se reorganizaría para evitar el desastre" de las pasadas elecciones.

En cualquier caso, ha asegurado que, por su parte, considera que "finalmente habrá gobierno" porque el PSOE y Pedro Sánchez "se juegan mucho".