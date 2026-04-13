Manuela Carmena participará en el Foro Uzturre de Tolosa el 22 de abril

Archivo - La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena será la ponente de la próxima sesión del Foro Uzturre de la localidad guipuzcoana de Tolosa, que se celebrará el próximo 22 de abril. La jornada estará moderada por el periodista Jaime Otamendi y llevará por título 'Retos ante la zozobra'.

La asociación Uzturre Foroa ha informado, en un comunicado, que el Topic de Tolosa, "permitirá escuchar las reflexiones de la ponente sobre la convulsa situación mundial, la complejidad política en el Estado o su experiencia vital". La entrada al evento, que comenzará a las 19.00 horas, será libre hasta completar aforo.

ManuelA Carmena fue abogada laboralista y cofundadora del despacho de abogados en el que se produjo la matanza de Atocha, en 1977. Desempeñó la función de jueza de vigilancia penitenciaria y fue titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid. Fue elegida juez decana de Madrid en 1993.

En 1996 fue nombrada por el Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial y formó parte de la fundación de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

En el ámbito internacional fue presidente-relatora del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas y colaboró con el Gobierno Vasco en el área de víctimas y derechos humanos. Además, entre 2015 y 2019 fue alcaldesa de Madrid.

Actualmente, está comprometida con la asociación sin ánimo de lucro Zapatelas, que ella misma fundó y cuyo objetivo es "combatir la exclusión social mediante la creación de oportunidades laborales en el sector textil para personas en situación de vulnerabilidad o desempleo, incluyendo a personas presas en régimen de semilibertad".