La marcha de Sare pide el fin de leyes y políticas de excepción para que "presos y exiliados" de ETA "regresen a casa"

Advierte de que para "dar el salto a los escenarios de convivencia" es "imprescindible acabar con todos los sufrimientos y consecuencias"

Una manifestación, convocada por la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare, secundada por miles de personas, ha reclamado este viernes en Bilbao, en el día grande de sus fiestas de Aste Nagusia, que se ponga "fin a leyes y políticas de excepción para que "presos y exiliados" de ETA "regresen a casa".

La marcha ha partido pasada la una de la tarde de la plaza Moyua presidida por una pancarta con el lema 'Etxera' (a casa) que era sujetada por representantes de distintas comparsas de Bilboko Konpartsak, desde donde, en un ambiente festivo encabezado por una charanga, se ha dirigido hacia el Ayuntamiento y el recinto festivo.

En el recorrido, que ha transcurrido prácticamente en silencio, los manifestantes solo han coreado el lema 'Euskal presoak etxera' (los presos vascos a casa) mientras se dirigían por la Gran Vía hasta la explanada del Ayuntamiento bilbaíno.

En declaraciones previas al inicio de la manifestación, la portavoz de Sare Bego Atxa ha afirmado que "ya es tiempo de tender puentes a la convivencia y a la paz" y para ello, consideran "indispensable que se superen las políticas y las legislaciones de excepcionalidad", teniendo siempre en cuenta, ha precisado, "a las víctimas de todo tipo de violencias".

Preguntada por su valoración acerca de la solicitud de prohibición de la marcha realizada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) por tratarse de "un claro ejemplo" de "blanqueamiento del terrorismo a través del lenguaje", Atxa ha afirmado que desde Sare entienden que el lema 'Etxera' es "totalmente legítimo".

Tal y como ha manifestado, "lo único que pretendemos es que se salvaguarden los derechos que les asisten a los presos políticos vascos, que siempre se olvida que son sujetos o agentes con derechos". "Cualquier otro debate que vaya más allá de esto, que entendemos son efectivamente nuestras competencias, son polémicas que no nos competen".

TÉRMINO DE LA MARCHA

Al término de la marcha, ante el Consistorio de la capital vizcaína, la propia portavoz ha dado lectura a un comunicado en el que ha destacado que los bilbaínos y vizcaínos han demostrado "año tras año" que saben "incorporar la reivindicación a la fiesta y combinar el disfrute con las reivindicaciones".

"Este año estamos trabajando en el mismo camino. A estos días que llevamos disfrutando de la música, los bailes y las fiestas, hemos sumado con esta movilización la necesidad de que los y las presas vascas, exiliadas y deportadas tengan la opción de regresar a sus casas", ha explicado.

Según ha apuntado no se puede olvidar que, aunque el próximo año se cumplen 15 años del cese de la actividad de ETA, "son varios los sufrimientos y consecuencias que siguen siendo vigentes".

Bego Atxa ha aludido a "las consecuencias" del conflicto "que durante tantos años, tanto sufrimiento generó". "Las víctimas tienen derecho a la verdad, a ser reconocidas por parte de las instituciones y a la reparación, y necesitamos seguir avanzando en ese camino", ha dicho.

Sin embargo, ha llamado a no olvidar que "para dar el salto a los escenarios de convivencia" que tanto se "ansían", será "imprescindible acabar con todos los sufrimientos y consecuencias". "Y esto supone también, dar una resolución definitiva a la cuestión de los y las presas, exiliadas y deportadas vascos", ha puntualizado.

La portavoz de Sare ha afirmado que "la resolución definitiva vendrá con la eliminación de las leyes y políticas de excepción". "Tenemos que acabar con las leyes y políticas que nos atan al pasado si queremos dar el salto al futuro, a la convivencia. Los bilbaínos y vizcaínos lo tenemos claro: resolución, paz y convivencia", ha concluido.

Tras concluir la manifestación, incluida en la celebración del "Etxera Eguna de Bizkaia", organizado por Sare junto a Bilboko Konpartsak, se ha celebrado una comida popular en las txosnas. Por la tarde, se desarrollará un concierto en Atzekalde interpretado por el grupo gallego 'Loita Amada'.