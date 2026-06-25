María Oruña presenta este viernes en Bilbao 'La Cámara de las Maravillas', thriller en torno al mercado del arte

Ángeles Torres - Ángeles Torres

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autora viguesa María Oruña presenta este viernes en Bilbao (Salón El Carmen de Indautxu, 19.00 horas) su nueva novela 'La Cámara de las Maravillas' (Plaza & Janés), thriller coral donde aborda el mundo del coleccionismo privado, la opulencia y el robo de arte, atraída por el concepto "romántico" del 'ladrón de guante blanco' y su aura de misticismo, inteligencia y sutileza y por el mercado negro en torno al arte.

En declaraciones a Europa Press con motivo de la presentación de la novela en distintas ciudades españolas, Oruña define su novela como un "juego de intriga psicológica" en el que, además del mundo del arte, también tiene cabida "el punto de vista de la gente de a pie".

Para tejerlo, Oruña ha contado con una labor de documentación e investigación en tres capas. En primer lugar, ha contado para construir su trama con "la desconocida" Brigada de Patrimonio Histórico, con la que trabajó durante la escritura de su novela 'El albatros negro'. Como 'segunda capa', Oruña ha recurrido a la idea un poco romántica" del 'ladrón de guante blanco', que "utiliza el ingenio y no la violencia" para desarrollar su trabajo.

De esta forma, el germen del libro hay que buscarlo en la voluntad de la autora de 'armar' una trama en torno a esos puntos de partida: el personaje del ladrón elegante, inteligente y no violento y, por otro, profundizar en "la interesante y poco conocida labor" de la Brigada de Patrimonio Histórico, ha reiterado.

Respecto a cómo dio vida a su protagonista, Dimas Chevalier, Oruña ha comentado que estudió diversos perfiles de personajes, pero comprobó que "muchos se volvían violentos" o que, en el caso de uno de los más famosos, como el 'Arsène Lupin', de Maurice Leblanc, la resolución "suele esconder trampas o es demasiado teatral y yo quería que mi ladrón fuera muy creíble, así que propongo un juego, pero con mis normas y ya aviso que mi ladrón no va a llevar chistera, pertenece absolutamente al siglo XXI".

Por último, bajo ambas capas, la autora gallega María Oruña aborda también "el imperialismo colonial", en torno a la idea de que "en los museos y gabinetes de curiosidades de todo el mundo están distribuidos elementos y objetos que fueron obtenidos de países de manera más o menos ilícita". En este contexto, también ha reflexionado en su obra sobre los procesos de restitución de obras incautadas en todos los países para concluir que "quien hace la ley, hace la trampa" para estas devoluciones.

'La Cámara de las Maravillas' está ambientada en Madrid, aunque la autora ha reconocido que lo "fácil" hubiera sido situarla en capitales mundiales muy vinculadas al mercado del arte, como París o Londres.

En la novela tiene mucho protagonismo la familia Mendoza, una estirpe "de la alta burguesía con muchísimo poder que son los dueños de esa Cámara de las Maravillas que da nombre a la novela" y ese tipo de familias que "tienen grandes colecciones que quieren disfrutarlas en privado, "pero también que los demás lo sepan", lo que, para Oruña, significa que estamos ante "una forma de marcar la clase social, algo que aparece de forma reiterada en la novela", ha explicado.

En el dossier que acompaña la novela, la editorial Plaza & Janés explica que 'La Cámara de las Maravillas' convierte una intriga artística en "un asunto de Estado ya que, cuando una pieza valiosa cambia de manos, no solo se mueve el dinero, también se reescribe el relato de pertenencia".

De esta forma, la novela introduce un conflicto diplomático con Francia a partir del origen de unas joyas vinculadas a un gran robo histórico y su posterior reclamación oficial, lo que sitúa a la protagonista familia Mendoza, como coleccionistas privados, en el centro de una discusión muy contemporánea acerca de si algo puede ser legal y, aun así, no ser legítimo".

En la novela, la familia se ampara en la compra documentada y en la prescripción del delito, mientras el otro lado apela a la restitución y al valor simbólico del patrimonio y ese choque es el que alimenta el foco mediático, con "titulares, presión institucional y el temor a que una colección quede marcada por la sospecha".

La novela, concluyen desde la editorial, "no resuelve el debate con moralina; lo dramatiza desde dentro, con la crudeza de quien sabe que el mundo del arte también funciona por poder". En ese sentido, 'Todo es teatro', llega a decirse en una conversación donde se equiparan leyes, política y mercado como "piezas del mismo tablero".