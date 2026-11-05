Más de 16.200 jóvenes del País Vasco solicitan el Bono Cultural Joven 2026

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BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16.202 jóvenes de Euskadi que cumplen 18 años en 2026 han solicitado el Bono Cultural Joven en la quinta edición de esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, lo que supone un 67,51% sobre el total de jóvenes de esta edad, que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, son 23.998.

En un comunicado, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha destacado el aumento de peticiones con respecto a la edición anterior y la acogida de este tipo de iniciativas para difundir la cultura.

"Hay que valorar la buena aceptación entre los jóvenes vascos de estas ayudas para fomentar la cultura. Es una iniciativa que ya se puede considerar consolidada después de cinco ediciones y cada año cuenta con más solicitudes", ha añadido.

En el total del Estado, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 374.131 jóvenes que cumplen los 18 años en 2026, distribuidos por todo el territorio español. Se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2008, en concreto, el 66,6% de la población estimada de esa edad, un total de 561.459 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

La cifra supera en 10.946 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 363.054. Con las cifras registradas en este 2026, el número de jóvenes beneficiarios del programa en sus cinco ediciones superaría los 1,67 millones.

Tras ser registradas y firmadas, cada una de estas solicitudes es revisada y sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, por lo que la cifra final de beneficiarios podría sufrir alguna variación.

La empresa pública Correos, entidad encargada del soporte bancario del Bono Cultural Joven, ya ha iniciado el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 4.217 en toda España.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. El Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades.

En la Modalidad 1 se pueden repartir los 400 euros de la ayuda entre artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros), productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros) y consumo digital o en línea (hasta 100 euros).

En la Modalidad 2 se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.