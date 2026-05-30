Más de 4.000 personas padecen esclerosis múltiple en Euskadi, el 45% mujeres de entre 18 y 45 años

Inés Gallego - IREKIA

BILBAO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.059 personas padecen esclerosis múltiple en Euskadi, el 45% mujeres de entre 18 y 45 años, según las cifras aportadas por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple que se celebra este sábado.

Con motivo de la efeméride, Osakidetza ha destacado el valor de "la escucha activa, la investigación biomédica y la participación de los pacientes" en el abordaje de esta enfermedad, al tiempo que ha reafirmado su compromiso con una atención más cercana, humana y centrada en las personas.

La directora de Transformación, Planificación y Participación Ciudadana del Departamento de Salud, Inés Gallego, ha subrayado que "la esclerosis múltiple no es solo una enfermedad, sino una realidad que afecta a proyectos de vida, a las familias y al día a día de muchas personas", por lo que ha defendido que la respuesta del sistema sanitario debe ser "integral y estar centrada en la persona".

En este contexto, ha puesto en valor la labor de las asociaciones de pacientes, entre ellas ADEMBI, por su papel en el acompañamiento, la orientación y la construcción de comunidad en torno a la enfermedad. Asimismo, ha señalado que la implicación de estas entidades contribuye a mejorar la atención, la accesibilidad y la toma de decisiones, al incorporar la experiencia de quienes conviven con la patología.

La esclerosis múltiple es una de las patologías "prioritarias" dentro de la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Pacto Vasco de Salud. Durante el pasado año, un total de 4.059 personas fueron diagnosticadas de esta enfermedad en Euskadi, cuando además se registraron 142 nuevos casos.

La patología afecta de forma predominante a mujeres jóvenes de entre 18 y 45 años, que representan aproximadamente el 45% de las personas afectadas. Por territorios, Bizkaia concentra 2.261 casos, Gipuzkoa 994 y Álava 691.

INVESTIGACIÓN

El Departamento de Salud ha incidido en que la atención a la esclerosis múltiple debe combinar innovación terapéutica, seguimiento clínico, rehabilitación, prevención y apoyo emocional y social. En este sentido, Gallego ha remarcado que la investigación biomédica y neurológica resulta fundamental para mejorar el diagnóstico precoz, desarrollar nuevos tratamientos y avanzar hacia una atención más personalizada.

La investigación en esta materia se desarrolla a través de grupos consolidados de los institutos vascos de investigación sanitaria. Entre ellos, el equipo liderado por el neurólogo Alfredo Rodríguez-Antigüedad, del Hospital Universitario Cruces y Biobizkaia, trabaja en el desarrollo de nuevos biomarcadores, participa en ensayos clínicos y mantiene una amplia trayectoria científica sobre la historia natural de la enfermedad.

Por su parte, en el Hospital de Gorliz, el equipo de rehabilitación dirigido por Diego Hermoso de Mendoza impulsa un estudio pionero sobre la fatiga asociada a la esclerosis múltiple, con un enfoque que combina pruebas objetivas, percepción del paciente y ejercicio personalizado.

Asimismo, el Grupo de Neuroinmunología del Hospital Universitario Donostia, integrado en Biogipuzkoa, investiga la relación entre microbiota, dieta, remielinización y fatiga, además de participar en ensayos clínicos, estudios epidemiológicos y en la red internacional MSBase.

"La participación de los pacientes no es un complemento, es una necesidad", ha afirmado Gallego, quien ha defendido que la experiencia de las personas que conviven con la enfermedad aporta "una visión imprescindible" para mejorar la atención sanitaria y adoptar mejores decisiones.

En este marco, el Departamento de Salud ha reconocido la aportación de ADEMBI y del conjunto de asociaciones de pacientes, cuya implicación permite transformar la experiencia compartida en propuestas de mejora para todo el sistema sanitario. Según ha destacado, su labor resulta esencial para acompañar a las personas afectadas, reducir la sensación de soledad y fortalecer una red de apoyo que contribuye a mejorar su calidad de vida.