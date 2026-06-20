Más de 47.900 personas participan este sábado en la OPE de Osakidetza

BILBAO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza celebra este sábado en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo la jornada con mayor afluencia de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2023-2024-2025, con la participación de más de 47.900 aspirantes en las pruebas correspondientes a varias categorías profesionales. En conjunto, las pruebas reunirán a 101.693 personas candidatas a lo largo de este fin de semana, según los datos del Departamento de Salud.

La prueba más numerosa de la jornada ha sido la de celador, en la que han participado 22.078 aspirantes distribuidos en cinco pabellones del recinto ferial. A lo largo del día también están previstos los exámenes de auxiliar de enfermería, con más de 13.000 participantes, y de operario/a de servicios, con cerca de 10.000 personas inscritas.

Según ha confirmado Osakidetza, la jornada se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias destacables, en un dispositivo que ha movilizado a cerca de 900 profesionales durante los tres días de exámenes para garantizar el correcto funcionamiento de la organización.

Entre las tareas desempeñadas figuran labores de apoyo logístico, control de accesos y acompañamiento a las personas aspirantes. La entrada a los pabellones se ha realizado de forma escalonada y ordenada, mientras que las salidas han transcurrido con fluidez gracias, entre otros factores, al refuerzo del transporte público.

Pese a ello, la mañana de este sábado se han registrado retenciones en los accesos a Barakaldo, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco a Europa Press.

Por otra parte, durante todo el fin de semana permanece operativo un dispositivo especial de Emergencias de Osakidetza para prestar asistencia sanitaria en el recinto. El operativo incluye un puesto asistencial en el interior del BEC, unidades de soporte vital básico y medicalizadas distribuidas en los pabellones, pasillos y atrios, así como ambulancias de soporte vital básico y avanzado situadas en el exterior.

MÁS DE 42.000 ASPIRANTES EL DOMINGO

La OPE continuará este domingo con una nueva jornada de exámenes en la que están convocadas 42.993 personas. Entre las categorías con mayor número de aspirantes destaca Enfermería, con 13.112 inscritos, además de auxiliar administrativo, con 16.728 personas, y administrativo, con 9.821.

Ante la previsión de altas temperaturas, Osakidetza ha anunciado un refuerzo del dispositivo de emergencias y la adopción de medidas específicas para garantizar el bienestar de las personas participantes. Entre ellas figura la instalación de 16 fuentes de agua en los pasillos del BEC para facilitar la hidratación durante el acceso a los distintos pabellones.

La OPE arrancó este pasado viernes con la participación de 10.735 aspirantes en varias categorías profesionales, en una jornada que también se desarrolló sin incidencias. Según ha destacado Osakidetza, las personas examinadas han valorado positivamente el nuevo modelo de examen basado en una batería de preguntas, diseñado para facilitar la preparación de las pruebas y mejorar las posibilidades de acceso a las listas de contratación.

Además, el Servicio Vasco de Salud ha previsto cerca de 700 adaptaciones para garantizar la participación en igualdad de condiciones de personas con necesidades especiales.