Literaktum. - DK

SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 6.100 personas han participado en las 55 actividades, dirigidas tanto al público adulto como al infantil, de Literaktum, el festival de las letras de San Sebastián, que ha finalizado su edición 2026 este pasado domingo. 'Lo raro: diversidad y las voces ignoradas' ha sido el tema central de este año.

Durante dos semanas, Literaktum ha abordado "las historias de las minorías, las realidades que se vuelven invisibles y los conflictos entre identidades", han recordado desde Donostia Kultura.

En el festival han participado creadores que han abordado el tema central en sus obras, entre otros, Joseba Sarrionandia, Elvira Mínguez, Lucía Solla Sobral, Nerea Pallares, Garazi Kamio, Fabio Neri, Ken Bugul y Sergio del Molino. También han presentado sus trabajos otros autores como Juan Gabriel Vásquez, Jabier Muguruza, Irati Jiménez, Máximo Huerta y Yasmina Reza. Además, Uwe Wittstock, Patricio Pron, Itziar Ugarte, Manuel Vilas, Madalena Matoso y Llucia Ramis han dado a conocer sus creaciones.

Asimismo, se han podido conocer las obras 'Kontuz, Ikaro!', de Jon Gerediaga, y' Gorputzen aldiriak', de Nerea Arrien, premiadas en los Premios de Literatura Kutxa Fundazioa. Además, se han celebrado numerosas actividades como el espectáculo '85 Kopla', de Xabier Amuriza y Agus Barandiaran; el recital de 'Sonata de Otoño', de Valle-Inclán; o la pieza escénica 'Gabriel Aresti Mug(h)arri', entre otras.

Entre los encuentros con escritores, han destacado por la afluencia de público los celebrados con Juan Gabriel Vásquez, Yasmina Reza y Manuel Vilas, así como el celebrado con Máximo Huerta.

En el marco de Literaktum también se han organizado varias exposiciones que aún pueden visitarse como 'Pasado y presente de la ilustración vasca y Homenaje a las hermanas Feillet', 'Poesia, oinarrizko bizi euskarria', 'Dudak dakarrena', así como la muestra 'Montañismo vasco: una historia dibujada'.

Literaktum Txikia también ha contado con una participación destacada. El programa ha incluido cuentacuentos, representaciones teatrales, la X Fiesta del Día Universal de la Infancia, talleres con ilustradores y el Concurso de Ilustración dedicado a Las aventuras de Pinocho. El certamen ha celebrado su sexta edición y ha recibido 242 dibujos.

Organizado por Donostia Kultura, el festival ha contado, entre otras entidades, con Kutxa Fundazioa, la ONG Afrika Behar Beharrezkoa Gipuzkoa, Biblioteka Narodowa, Donostia Gazteria, la Oficina de Diversidad Cultural y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Donostia, Etxepare Euskal Institutua, Förderverein Wiesbadener Literaturhaus Villa Clementine e.V., el Gremio de Librerías de Gipuzkoa y la Asociación artística socio-cultural Mestiza.