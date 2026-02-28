Máximas de 20 grados en la mitad norte y 15 grados en la mitad sur este domingo en Euskadi

Cielo despejado en la costa - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi un tiempo estable con subida de las temperaturas diurnas.

Al amanecer, en cambio, hará frío y en puntos del interior es probable que se produzcan heladas, especialmente en puntos de Álava. De madrugada todavía se podrán ver algunos intervalos de nubes bajas, pero desde primeras horas de la mañana irá limpiando; predominará el ambiente soleado, con algunas nubes medias y altas.

Soplará el viento del sureste, y durante la segunda mitad del día se intensificará, con rachas muy fuertes en el este por la noche. Debido al sol y al viento del sur, las temperaturas máximas subirán de forma notable, hasta los 19-20 ºC en gran parte de la mitad norte, y hasta los 15 ºC en la mitad sur.