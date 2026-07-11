Máximas por encima de 35 grados y descenso notable de las temperaturas por la tarde este domingo en Euskadi

Jornada soleada - EUROPA PRESS

BILBAO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada que comenzará con viento sureste intenso y temperaturas elevadas.

Las máximas también seguirán siendo muy altas, superando la barrera de los 35 ºC en muchos puntos. A partir del mediodía se espera la entrada de viento del noroeste en la costa, con rachas fuertes, que bajará de forma notable la temperatura.

Ese viento se notará también en el interior durante la tarde, aliviando el calor. La inestabilidad también aumentará, con posibles chubascos tormentosos.