CCOO y UGT reclaman subidas salariales y contener los precios para que los trabajadores no paguen la crisis

Piden establecer cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos durante las marchas celebradas en las capitales vascas

BILBAO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Euskadi han reclamado este domingo en las calles del País Vasco subidas salariales y contención en los precios para que los trabajadores no sean los "paganos" de la crisis y nadie "se quede en la cuneta".

UGT y CCOO de Euskadi han vuelto a celebrar de manera conjunta el Primero de Mayo y se han manifestado por ello en las tres capitales vascas con el lema 'La solución; subir salarios, contener precios, más igualdad'.

La movilización de Vitoria ha sido la primera en arrancar, pasadas las 11.00 horas desde la Virgen Blanca, mientras que en Bilbao la manifestación ha comenzado a las 11.30 horas y 30 minutos después lo ha hecho la protesta de San Sebastián. En esta última ha participado una delegación del PSE-EE de Gipuzkoa, encabezada por su secretario general, José Ignacio Asensio, de Podemos Ahal Dugu, con su coordinadora general, Pilar Garrido, al frente y también de Ezker Anitza-IU con Arantza González.

Por su parte, los secretarios generales de ambas centrales sindicales, Loli García (CCOO) y Raul Arza (UGT), han participado en la manifestación de Bilbao, donde miles de personas han recorrido el centro de la Villa tras una pancarta en la que se podía leer '1 de Mayo. La solución; subir salarios, contener precios, más igualdad'.

Bajo el sonido de sirenas y gritos de "que viva la lucha de la clase obrera", en la marcha se han podido ver ikurrinas y banderas republicanas, así como carteles a favor de la redistribución de la riqueza y en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En la marcha se ha podido ver también a la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, así como a los senadores Alfonso Gil y Txema Oleaga, y a miembros del PSE en el Ayuntamiento de la capital vizcaína, entre otros.

Previamente al inicio de la movilización, que ha finalizado en el Arenal, la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha defendido que tras dos años de pandemia y "mucha pelea" se ha conseguido "reconquistar derechos y lograr algunos nuevos".

"Debemos reivindicarnos porque esto no hubiera sido posible sin la lucha y pelea de la clase trabajadora", ha advertido, al tiempo que ha incidido en que todavía es necesario "alzar la voz", ya que "se está en deuda con la clase trabajadora".

De este modo, ha reclamado "medidas claras y contundentes" para rebajar los precios, limitar los precios de la energía y aplicar políticas sociales para que nadie "se quede en la cuneta".

"En materia de negociación colectiva vamos a ser muy claros. No vamos a permitir que las patronales de este país suban los precios, congelen los salarios y se llenen los bolsillos a costa de los trabajadores", ha incidido.

De este modo, ha reclamado subidas salariales y contar con cláusulas de revisión salarial en todos los convenios colectivos ya que "la clase trabajadora no puede ser la pagana de la situación, como ocurrió en crisis anteriores".

En su discurso final, García se ha mostrado además crítica con aquellas organizaciones, que "tan bien conocemos, llenas de revolucionarios de salón, que entienden que la única manera de cambiar las cosas es decir que no".

"No a la reforma de pensiones que se cargaba el factor de sostenibilidad y que volvía a vincular la cuantía de las pensiones al IPC. No a la reforma laboral que quiere acabar con la temporalidad y la precariedad. No al diálogo social y a condicionar las políticas públicas que nos afectan. No a todo, para no cambiar nada", ha denunciado.

Del mismo modo, ha rechazado el "giro histórico llevado a cabo por el Gobierno de España con respecto al Sahara Occidental", así como la invasión de Rusia a Ucrania, "en un claro incumplimiento de la legalidad internacional".

FISCALIDAD

También ha apostado por una reforma fiscal "justa" que fundamente "una fiscalidad transparente" como "componente principal para

mejorar la cohesión social y la necesaria redistribución que el conjunto de la ciudadanía necesita".

"La sanidad, la educación, las prestaciones, los servicios públicos en definitiva, son derechos de ciudadanía que se pagan con impuestos, no con discursos populistas que piden rebajar impuestos y que salvemos las empresas con dinero público a la vez", ha argumentado.

Por último, ha defendido que la lucha de las mujeres y del feminismo es hoy "más necesaria y urgente que nunca". "Debemos reforzar las políticas feministas, apostando por una práctica educativa transformadora desde la perspectiva de género", ha expresado.

UGT

Desde UGT Euskadi, su secretario general, Raúl Arza, ha tenido un recuerdo para las víctimas de la pandemia de la covid-19 y los refugiados de Ucrania.

Asimismo, ha valorado algunos de los acuerdos alcanzados junto a CCOO en los dos últimos años, entre ellos la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la derogación "de un parte muy importante" de la reforma laboral, recuperando la ultraactividad y haciendo un esfuerzo por la reducción de la temporalidad".

En este sentido, ha advertido que ya se está produciendo un aumento de la contratación indefinida en Euskadi y ha destacado también la derogación de la reforma de pensiones de 2013 que supone, entre otras cuestiones, la recuperación del IPC como valor de referencia y la derogación del factor de sostenibilidad.

"Es el momento de proponer soluciones que pasan por mejorar los salarios. No puede haber una tentación de las patronales de rebajar salarios. Por eso exigimos subir los salarios de una vez por todas", ha solicitado.

Asimismo, ha apostado por implantar cláusulas de revisión salarial en un momento de inflación y congelar los precios. "Si no contenemos los precios y se congelan los salarios las repercusiones para el conjunto de la sociedad serán muy importantes", ha alertado.

Por último, ha recordado la necesidad de seguir trabajando en cuestiones como la lucha contra la siniestralidad laboral y en favor de la igualdad.