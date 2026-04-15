La medidas fiscales para ayudar a las empresas ante la guerra suponen 103,5 millones para la Hacienda alavesa

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VITORIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha destacado que las medidas que la Diputación Foral de Álava ha aprobado para ayudar a las empresas ante el conflicto en Oriente Próximo suponen 103,5 millones de euros para la Hacienda Alavesa.

González ha defendido que la institución foral realiza "un esfuerzo tremendo", en el pleno de control de las Juntas Generales, a interpelación del Partido Popular sobre las medidas que va a poner en marcha la Diputación para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre las familias y empresas alavesas.

El diputado general se ha comprometido a "mantener la calidad de los servicios públicos pese a este impacto" del conflicto, manteniendo un sistema fiscal progresivo y equitativo, que es lo que este territorio demanda".

También ha criticado que el PP "vive ajeno a la realidad empresarial", ya que las medidas puestas en marcha por las tres diputaciones vascas son "exactamente las que han demandado las empresas".

En este sentido, ha defendido que las medidas forales, "despreciadas por el PP", aportan "complementariedad" a las impulsadas desde el Gobierno español y el Gobierno Vasco, para "otorgar liquidez a las empresas, agilizar las devoluciones del IVA" y "mantener la inversiones", entre otros "beneficios".

Asimismo, ha señalado que, a pesar de que las características de las empresas alavesas, con una "industrialización sólida, fuerte orientación exportadora y gran dependencia de la energía, lo que las hace especialmente vulnerables a la crisis de Oriente Medio", tienen "capacidad propia para afrontar la crisis con garantías".

Respecto a las familias, González ha subrayado que los vascos tienen "la fiscalidad más beneficiosa del Estado para las rentas bajas y las familias". Además, ha resaltado que las medidas aplicadas por las diputaciones revierten en las familias al "mantener el empleo" y la inversión" en el Territorio.

"REACCIÓN LIMITADA"

Por su parte, el juntero del PP Guillermo Sáez Viana ha expuesto "el impacto" que está teniendo el conflicto en los bolsillos de las empresas y ciudadanos alaveses por el incremento del precio de la energía y la cesta de la compra y ha demandado que la institución foral aplique "medidas efectivas para proteger de verdad frente a este nuevo varapalo económico".

A juicio del PP, las iniciativas presentadas por el Gobierno Foral "no responden a la verdadera dimensión del problema, ni una verdadera respuesta fiscal de fondo a la presión que soportan las familias y empresas, ya que no van a la raíz del problema".

"El aplazamiento de deudas tributarias, la exoneración temporal de tránsito, los pagos fraccionados del IRPF, la amortización acelerada extraordinaria sobre activos nuevos, el incremento de la deducción por creación de empleo y la agilización de devoluciones de IVA no van a ayudar a las familias para llegar a fin de mes y a los autónomos y a las empresas a ser competitivas", ha reprobado.

Sáez Viana ha lamentado que el paquete de medidas anunciado "no coloca en el centro a las familias, ni da una respuesta suficiente para los hogares que hoy ven encarecerse su vida diaria". "No hay una medida clara, directa y contundente para quien no puede compensar bases imponibles, ni amortizar activos, ni beneficiarse de incentivos empresariales, pero sí tienen que pagar más por la luz, por la calefacción, por el transporte y por la alimentación en sus hogares", ha zanjado.

El PP ha criticado que la respuesta de la Diputación es "una reacción limitada", por lo que ha reclamado "una respuesta de mayor calado" que contemple "una bajada real de impuestos que beneficie a familias y empresas", con medidas como una deflectación superior ajustada a la verdadera subida de precios, para evitar que siga castigando a los contribuyentes por la vía fiscal", entre otras.