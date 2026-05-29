Medio Ambiente deniega el permiso para la construcción de un vertedero en Basabe, en Galdakao (Bizkaia)

BILBAO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha ratificado la decisión del Ayuntamiento de Galdakao de denegar el permiso para la construcción de una planta de almacenamiento y gestión de residuos en el barrio de Basabe, zona rural protegida de Galdakao, impulsada por la empresa Basalur S.L.

Según ha informado el Ayuntamiento de Galdakao en un comunicado, si la empresa mantiene su intención de llevar a cabo el proyecto, cuenta con un plazo de dos meses para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La empresa Basalur S.L. presentó el año pasado un proyecto para la construcción de un vertedero y una planta de tratamiento de residuos en Galdakao. Pretendía construir la planta en Basabe, en una zona rural situada a kilómetro y medio del ambulatorio de Urreta, y para ello solicitó al Ayuntamiento de Galdakao el informe necesario para obtener el permiso correspondiente.

Según el PGOU, esta zona de Basabe es suelo no urbanizable de protección agropecuaria y forestal. El informe recoge que en el año 2004 el Ayuntamiento autorizó la realización de rellenos con fines agrícolas en esta zona y así se hizo.

Según el Ayuntamiento, posteriormente Basalur S.L. depositó allí durante años residuos sin autorización, "hasta el punto que algunas tierras podrían haberse convertido en potencialmente contaminadas".

El escrito reconoce que esas actividades "no podrían ser sancionadas aun siendo irregulares, por estar prescritas". "En todo caso, esto no significa que se haya producido un cambio de uso legal de la zona: los terrenos de Basabe son protegidos, no urbanizables de protección agropecuaria y forestal. Por lo tanto, en ese suelo no se pueden instalar vertederos ni plantas de tratamiento de residuos", afirma.

Con este argumento principal, el Ayuntamiento de Galdakao emitió un informe desfavorable que se ha traducido en una negativa a autorizar la construcción de la planta.

El Gobierno Vasco ha validado así, en dos ocasiones, el razonamiento del Consistorio. En primer lugar, el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco suspendió el procedimiento de autorización ambiental en diciembre del año pasado.

La empresa Basalur recurrió la decisión y ahora el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha apoyado lo manifestado por el Departamento de Medio Ambiente, dando por suspendido y finalizado el procedimiento de autorización. Por lo tanto, ha finalizado la vía administrativa para la obtención de autorizaciones para la instalación de la planta de almacenamiento y gestión de residuos en Basabe.