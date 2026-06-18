Medio centenar de empresas del sector de movilidad analizan el impacto de la CRA en una jornada de Ziur y Mubil

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SAN SEBASTIÁN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de empresas del sector de la movilidad analizan el impacto de la regulación europea Cyber Resilience Act (CRA) en sus productos y procesos en una jornada organizada por los centros de ciberseguridad industrial de Gipuzkoa Ziur y de Movilidad Inteligente y Sostenible Mubil en San Sebastián.

En el foro, que ha tenido lugar en las instalaciones de Mubil center en Eskuzaitzeta, se ha abordado la "inminente" entrada en vigor de las diferentes regulaciones europeas, especialmente la Cyber Resilience Act (CRA) van a tener en sus procesos, productos, mercados y servicio postventa, según han explicado desde Ziur y Mubil en un comunicado.

La jornada 'Ley CRA en la automoción: de exigencia regulatoria a ventaja competitiva' ha puesto el acento en "la obligada capacidad de adaptación que el tejido industrial guipuzcoano va a necesitar como factor de competitividad para acceder o mantenerse en el mercado europeo y generar confianza en clientes y socios".

El diputado foral de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de Gipuzkoa, Unai Andueza, ha señalado en la apertura de la jornada que "la entrada en vigor de la Cyber Resilience Act es un ejemplo de cómo los grandes retos que afronta nuestra industria ya no pueden abordarse de manera aislada".

"Gipuzkoa lleva años construyendo capacidades estratégicas para anticiparse a estos cambios, impulsando iniciativas como Ziur y Mubil, que hoy colaboran para ofrecer respuestas conjuntas a desafíos que afectan directamente a la competitividad de nuestras empresas", ha destacado.

Por su parte, la directora de Ziur, María Penilla, ha apuntado que el nuevo marco regulatorio supone "una oportunidad para fortalecer la preparación, diferenciarse en el mercado, clarificar responsabilidades y mejorar la capacidad de respuesta ante ciberincidentes".

"La CRA nos obliga a anticiparnos y a integrar la ciberseguridad desde el diseño, convirtiendo una exigencia regulatoria en una oportunidad para innovar, generar confianza y reforzar la competitividad de nuestra industria", ha defendido.

En la jornada también se han presentado los primeros resultados del nuevo Programa de Aceleración de CRA de la Diputación impulsado por Ziur que, dotado con tres millones de euros, tiene como objetivo "acompañar a las empresas en todo el ciclo de adaptación a la CRA, facilitando, entre otras cosas, la evaluación de sus productos o servicios industriales conectados". En sus ocho primeros meses "ya ha iniciado el 25% de las evaluaciones previstas, hasta 70 al año", ha apuntado.

La jornada también ha ofrecido ponencias y exposiciones de casos reales sobre cómo la normativa impacta de forma práctica en las empresas.