Medio millar de escolares hacen sonar los cascabeles en la XXIV Carrera de Cascabeles de la ONCE en San Sebastián

Insausti en la carrera de cascabeles. - ONCE

SAN SEBASTIÁN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de escolares han hecho sonar los cascabeles en la XXIV Carrera de Cascabeles 'Tecnología con Incusión-Tecnoinclusión' de la ONCE en San Sebastián. Además, el Club donostiarra Bera Bera ha recogido el Cascabel de Oro.

En la carrera han tomado parte escolares de centros como Summa Aldapeta, Santo Tomas Lizeoa y Zurriola Ikastola de San Sebastián, y de Aratz Ikastola de Hernani, así como el alcalde donostiarra, Jon Insausti, que ha completado el recorrido también a ciegas, siendo guiado por la delegada de la ONCE en Euskadi, Usue Vallejo, hasta llegar a la línea de meta.

Se han sumado también el concejal de Diversidad e Inclusión de la capital guipuzcoana, Iñigo García, junto a un nutrida representación de concejales del Consistorio donostiarra, así como de la Diputación foral de Gipuzkoa y del Gobierno Vasco guiados por directivos de ONCE Euskadi.

Vallejo ha explicado que "los niños y niñas se han llevado a casa la lección para compartirla con sus aitas y amas, educación de base donde además de visibilizar la discapacidad también se normaliza".

Por su parte, Insausti ha señalado que ha estado "muy nervioso" en la prueba porque al colocarse el antifaz ha sentido "inseguridad", pero el ir acompañado le ha dado "un empuje para poder seguir y llegar a meta".

Una vez finalizada la carrera, la ONCE ha entregado el Cascabel de Oro a la candidatura que ha resultado vencedora en la votación on line realizada previamente y que en esta ocasión ha recaído en el Club Bera Bera. Su presidente, Fernando Díaz Mintegui, ha recogido el Cascabel de Oro.