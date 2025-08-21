Los medios humanos de extinción de incendios de Euskadi vuelven a casa tras finalizar su labor en Castilla y León

Archivo - Un helicóptero sobrevuela un incendio forestal, a 20 de agosto de 2024, en Castrillo de los Polvazares, Astorga, Castilla y León - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos y personal de montes de la Diputación Foral de Bizkaia volverán este miércoles a Euskadi tras finalizar su cometido en la zona asignada de los incendios de Castilla y León. El helicóptero antiincendios de las diputaciones forales y del Gobierno Vasco continuará trabajando y colaborando en la extinción de los fuegos de las zonas asignadas norte de la comunidad vecina.

Según ha recordado el Departamento vasco de Seguridad, las instituciones vascas, diputaciones forales y Gobierno Vasco colaboran con el helicóptero antiincendios desde el pasado 15 de agosto en la extinción de los fuegos en activo en el norte de Castilla y León, sobre todo en la zona de los Picos de Europa y la montaña palentina.

Desde el pasado lunes, y tras una solicitud de ayuda del Gobierno de Castilla y León a la que las instituciones vascas respondieron inmediatamente, a ese operativo se incorporaron bomberos de las tres diputaciones forales y del Ayuntamiento de Bilbao, personal del Servicio de Montes y de Basalan de la Diputación Foral de Bizkaia, y numerosos medios materiales. En total han sido 71 efectivos desplegados en las zonas asignadas.