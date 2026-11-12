Un mejor control de la obesidad podría generar hasta 149 millones de euros de ahorro sanitario anual en Euskadi

Ciudadano de 52 años con obesidad grado II - LILLY

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un mejor control de la obesidad podría generar hasta 149 millones de ahorro sanitario anual en Euskadi. En la Comunidad Autónoma Vasca, un total de 228.580 personas viven con obesidad y 43.887 de ellas presentan obesidad grado II, según el estudio "El Valor Social de un mejor control de la obesidad en España" realizado por Fundación Weber.

La investigación, desarrollada para la compañía médica Lilly, analiza el impacto económico de las complicaciones asociadas a la obesidad y el ahorro potencial derivado de "un mejor abordaje de la enfermedad".

Según el informe, en Euskadi 228.580 personas viven con obesidad, de las que 43.887 presentan obesidad grado II, lo que equivale a un Índice de Masa Corporal (IMC) de 35kg/m2 o más.

El estudio, que ha contado con la colaboración de expertos en economía de la salud, profesionales sanitarios y pacientes, estima que el ahorro sanitario potencial en la Comunidad Autónoma podría alcanzar los 149,1 millones de euros anuales "si todas las personas afectadas desarrollaran múltiples complicaciones".

Según la investigación, las complicaciones asociadas a la obesidad generan necesidades asistenciales así como tratamientos y costes sanitarios "que podrían reducirse o incluso evitarse mediante un abordaje temprano de la enfermedad".

Para ilustrar sus conclusiones, utiliza un ejemplo ficticio que titula 'El viaje de Jon', y que tiene como protagonista a un ciudadano de Bilbao de 52 años, con obesidad grado II y tres complicaciones asociadas: apnea obstructiva del sueño, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial.

El informe precisa que, en este escenario, los costes sanitarios directos estimados ascienden a 12.685 euros anuales por persona, 8.537 de ellos correspondientes a la apnea obstructiva del sueño, 3.185 euros a la diabetes tipo 2 y 963 euros a la hipertensión arterial.

Si el paciente ficticio, Jon, no toma las medidas necesarias para mejorar su estado actual de salud, se expone además a desarrollar otras complicaciones en el futuro como la osteoartritis --que añadiría un coste anual de 6.306 euros--; depresión y ansiedad, con un coste de 2.508 euros; la insuficiencia cardíaca, que añadiría 52.494 euros; un ictus (72.697 euros), o cáncer asociado a la obesidad, que llegaría a sumar una fracción atribuible de hasta el 16%.

El estudio asegura que este ciudadano podría acarrear un coste adicional de 134.005 euros al año para Osakidetza, y calcula que Euskadi "podría estar gastando más de 305,5 millones de euros al año debido a los problemas de salud de todas las personas" con obesidad.

La obesidad, una enfermedad crónica y progresiva, también genera "un impacto invisible" en la productividad laboral y en la calidad de vida de las personas. Las complicaciones derivadas de esta enfermedad "restan capacidad de trabajo, generan absentismo y mortalidad prematura", según el estudio.

BIENESTAR INDIVIDUAL

En concreto, apunta que el 28% de las personas que viven con obesidad afirman verse limitadas en su capacidad para realizar el trabajo; el 15% informan de bajas laborales por su obesidad, y el 66% dice haber sufrido discriminación en entrevistas laborales o en el acceso a un nuevo puesto. En el caso presentado, la productividad perdida por Jon se traduce en 948 euros al año.

La obesidad también "repercute en el bienestar individual", como demuestra que el 74% de las personas con obesidad, presenta limitaciones de movilidad; el 59% refiere limitaciones por dolor articular, fatiga y malestar atribuible a las complicaciones clínicas, y el 96% experimenta ansiedad o depresión.

La investigación asegura que, si se actuara a tiempo con la enfermedad, el impacto en la calidad de vida de este prototipo de paciente podría reducirse "de forma significativa" al lograr pérdidas de peso moderadas de entre el 5 y el 10%. Además, el valor social --ahorro-- podría ser de hasta 1.708 euros por persona, mientras que con el mayor control de la enfermedad (20-25%), el ahorro podría situarse en torno a 3.355 euros por paciente y año.

CON PÉRDIDA DE PESO

El informe analiza la posibilidad de que Jon --con obesidad grado II, 99 kilos y tres complicaciones asociadas: apnea obstructiva del sueño, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial-- perdiera peso.

Una pérdida de peso del 10% al 15% ya se traduciría en "mejoras relevantes", como su paso a obesidad grado I, el hecho de que la apnea dejaría de ser grave, tendría un mejor control de la diabetes y reduciría la necesidad de seguimiento y medicación para la hipertensión.

Cuando la reducción de peso alcanza el 20%-25%, entra en el rango de sobrepeso --con 76,7 kg--, desaparece la apnea obstructiva del sueño y logra "el control estricto" de la diabetes y la remisión completa de la hipertensión arterial.

Los autores del estudio aseguran que "tomar acción sobre la enfermedad también conlleva un impacto económico". Al tratar las tres complicaciones clínicas del paciente con una pérdida de peso de 5-10%, el ahorro por persona podría ser de hasta 1.295 euros al año. Si la pérdida de peso fuera de 20-25%, el ahorro podría situarse en torno a 3.398 euros por paciente y año, "lo que refleja una mejora sustancial tanto en el uso de recursos como en los resultados en salud".

Si se elevan estos datos a la población vasca con obesidad grado II, con una reducción de peso de un 5-10% de su peso, se podría ahorrar alrededor de 56 millones de euros, y con una reducción de 20-25%, este ahorro alcanzaría hasta 149 millones de euros.

Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber --entidad vinculada a la transformación del ámbito sanitario, que lidera iniciativas que promueven la innovación, el conocimiento y la equidad en la salud-- ha insistido en "la importancia de abordar la obesidad como una inversión estratégica", ya que "el coste de no actuar frente a la obesidad en la Comunidad Autónoma equivale al 0,3% del PIB regional y al 6% del gasto sanitario público".

En su opinión, "invertir en estrategias de abordaje integral de la obesidad es una inversión en la salud y el bienestar futuro de la sociedad vasca".