Melgosa inicia su viaje a Lesbos para respaldar la labor de Zaporeak con los refugiados

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, y el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, viajan este miércoles a la isla griega de Lesbos para visitar las cocinas de Zaporeak, la ONGD vasca encargada de distribuir raciones de comida saludable entre las personas refugiadas en el campamento Kara Tepe II, así como a otras organizaciones sociales asentadas en la zona, según ha informado Gobierno Vasco.

Peio García Amiano, fundador de Zaporeak, ejercerá de anfitrión durante los tres días que durará la visita, en la que presenciarán el trabajo de la ONGD Zaporeak, que brinda asistencia alimentaria a personas refugiadas que se encuentran en la isla griega mientras buscan protección internacional.

El viaje de la delegación vasca, han explicado, se enmarca en el respaldo que el Gobierno Vasco ofrece a entidades que atienden a colectivos vulnerables, en este caso las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Asimismo, se pretende reforzar la presencia y el trabajo de Zaporeak en la isla, mostrando el respaldo institucional a su labor.

Según valora la Consejería, aunque el foco de atención internacional se ha desplazado a otras regiones, "el sufrimiento de las personas refugiadas en Lesbos no ha disminuido" y miles de personas siguen llegando a la isla en busca de seguridad y refugio, huyendo de conflictos y persecuciones en sus países de origen.

"DIFÍCILES CONDICIONES DE VIDA"

Sin embargo, debido a la complejidad de los procedimientos y las restricciones, muchas de ellas se encuentran atrapadas en los campos de refugiados, enfrentándose a "difíciles condiciones de vida, incertidumbre y dificultades en su día a día", han apuntado.

Ante esta situación, el Gobierno Vasco "mantiene su compromiso firme con los valores de humanidad y solidaridad", mostrando su apoyo a las labores humanitarias realizadas por organizaciones como Zaporeak.

A través de su trabajo, Zaporeak brinda nutrición básica a más de 2.000 personas y también crea un sentido de comunidad y solidaridad en "un entorno desafiante". Una dedicación y esfuerzo fundamentales para aliviar las dificultades que enfrentan las personas refugiadas en Lesbos. "La visita de la delegación a Lesbos subraya el compromiso del Gobierno Vasco con los valores de igualdad, justicia y solidaridad", han indicado.

Al presenciar directamente la situación en la isla y conocer el trabajo de Zaporeak, Melgosa y su equipo buscarán "obtener una comprensión más profunda de las necesidades y desafíos" a los que se enfrentan las personas refugiadas y evaluar posibles vías de apoyo y colaboración desde el ámbito institucional.

Durante su estancia, Melgosa y Legarreta participarán en reuniones con representantes de Acnur; con Stratis Kytelis, alcalde de Mitelene; con Dimitrios Kantemnidis, director general de Kara Tepe II, el Centro de Recepción e Identificación de Refugiados en Lesbos; con las ONGD When We Band Together y Because We Carry, que también trabajan en la zona con mujeres, niños y niñas; además de con otras partes involucradas en la respuesta humanitaria en Lesbos.

Desde el Departamento han señalado que la visita proporcionará "una oportunidad invaluable" para el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas, para fortalecer los lazos y la cooperación en la búsqueda de "soluciones efectivas".