Mendia pide "un pacto global" que dé estabilidad y lamenta ver a PNV "en clave de acaparar poder y de vendettas locales"

Asegura que su partido está "abierto a hablar con todos" y que, aunque se "hablará con Ferraz, la decisión se tomará aquí"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha reiterado su apuesta por lograr, tras las elecciones del 26 de mayo, "un pacto global" en Euskadi que busque "dotar de estabilidad" al conjunto de instituciones y, en este sentido, ha criticado que "las primeras declaraciones del PNV van en otras claves: acaparar poder y 'vendettas' locales". Asimismo, ha asegurado que su partido está "abierto a hablar con todos" y ha añadido, aunque se "hablará con Ferraz, la decisión se tomará aquí".

En una entrevista publicada por el diario El Correo, recogida por Europa Press, Mendia advierte de que, aunque el PSE "venga de un acuerdo positivo" con el PNV, eso "no presupone que vayamos a repetir". De este modo, afirma que, aunque "lógicamente al primero que miramos es al PNV", los socialistas están "abiertos a hablar con todas las fuerzas políticas", sin "poner líneas rojas ni construir trincheras a ningún partido".

"Nosotros tendemos la mano a todos los partidos. Todos tienen algo que aportar a la estabilidad del país", señala al ser preguntada si descarta pactar con EH Bildu.

En todo caso, remarca que las conversaciones que se produzcan por parte de su partido en los próximos días van a estar centradas en "dotar de estabilidad" al conjunto de instituciones y, "si hay acuerdo global, será luego en cada territorio y en cada ayuntamiento donde se negocie y se trabaje el pacto".

A su entender, "esto no va de cuántos concejales o junteros logras", sino de "contribuir a la estabilidad y la convivencia para que sigamos centrados en las cosas importantes". En este sentido, apuesta por "preservar la pluralidad" y advierte de que "las primeras declaraciones del PNV de cara a futuros pactos van en otras claves: acaparar poder y 'vendettas' locales".

HUMILDAD

"Debemos tener un poco más de altura de miras, que es lo que nos exige la sociedad. Pido visión de país, de futuro y saber lo que nos traemos entre manos", añade Mendia, que lamenta que "algunos no entienden el valor que aportamos los socialistas vascos a la gobernabilidad de Euskadi". En su opinión, el PNV "se ha venido muy arriba" y en política, advierte, "la humildad es una virtud muy necesaria".

Asimismo, asegura que, aunque los socialistas vascos "hablaremos y compartiremos opiniones con Ferraz", la decisión sobre futuros acuerdos "se toma aquí, como siempre". "Ábalos no me ha llamado para decirme con quién tengo que pactar y con quién no", afirma.

También reitera su rechazo a que, en el acuerdo de Euskadi, se mezclen "cuestiones ajenas", en referencia a las negociaciones sobre el gobierno central y el navarro. "En 2015 y 2016 el PNV tenía acuerdos de estabilidad con Rajoy y en ningún momento se me ocurrió plantearle condiciones. Un poquito de seriedad y vamos a ceñirnos a las cosas que tocan", reclama.

IRÚN

Por otro lado, señala que, si finalmente hay un "acuerdo global" con la formación jeltzale, "no se entiende que el PNV presente candidato" a la Alcaldía de Irún, donde el PSE es la lita más votada. En este sentido, insiste en que "los acuerdos se tienen que ver desde la lealtad" y advierte de que, si el PNV quiere "hacer cuentas en Irún", los socialistas también pueden hacerlo en el Ayuntamiento de Vitoria.

En relación a un posible adelanto de las elecciones vascas, la dirigente del PSE reitera que la convocatoria "sólo le corresponde al lehendakari" y afirma que el PP tendrá que decidir "qué papel quiere jugar en Euskadi, si quiere ser útil o no", cuando el Gobierno vasco presente los presupuestos de 2020.