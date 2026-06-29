Metro Bilbao adopta el horario de verano en julio con trenes cada cinco minutos a partir de las 16.00 horas

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BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao adoptará el próximo 1 de julio el horario de verano para "adaptar la oferta de trenes a la demanda", de modo que entre semana hasta casi las 16.00 horas la frecuencia será de un tren cada 3 minutos y 20 segundos en el tronco común, doblándose este tiempo en las márgenes.

En un comunicado, la entidad ha indicado que se continuará realizando el horario nocturno de junio y se ajustarán las frecuencias diurnas a una movilidad marcada por las vacaciones de estudiantes y personas trabajadoras, además de realizar diversos servicios especiales para dar cobertura a otros eventos programados.

Según ha detallado, en el mes de julio, entre semana, desde el comienzo del servicio y hasta casi las 16.00 horas, la frecuencia será de un tren cada 3 minutos y 20 segundos en el tronco común, doblándose este tiempo en las márgenes. De ahí en adelante, el intervalo será de 5 minutos en la zona de Bilbao y de 10 minutos en los ramales, al igual que los sábados y festivos.

Por otra parte, las tres Oficinas de Atención a Clientes (Zazpikaleak/Casco Viejo, Areeta y Ansio) abrirán de lunes a viernes en horario de 08.00 a 15.00 horas, y en agosto, con idéntico horario, únicamente permanecerá abierta la de Zazpikaleak/Casco Viejo.