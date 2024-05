Metro Bilbao afrontará "en breve" la renovación de unidades y sistemas, que permitirá "redefinir" el servicio

EH Bildu reclama la mejora de frecuencias en Uribe Kosta y apela a un acuerdo para buscar "la financiación necesaria"



GERNIKA (BIZKAIA), 29 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que actualmente es posible mejorar las frecuencias de la línea 1 de Metro Bilbao y ha apuntado que el suburbano va a afrontar "en breve" la renovación de sus unidades, 24 de las cuales llevan funcionando desde 1995, lo que, junto a la renovación de sistemas de comunicación y señalización, va a permitir "redefinir el servicio" para adecuarlo a la demanda de los próximos años.

Etxanobe ha comparecido este miércoles ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia para responder a una interpelación de EH Bildu, cuyo juntero Raúl Méndez ha reclamado la mejora de las frecuencias que Metro Bilbao ofrece en la Línea 1 para atender a la comarca de Uribe Kosta, una petición que, según ha explicado, han demandado también los ayuntamientos de Leioa, Getxo, Berango, Sopela, Urduliz, Plentzia y Gorliz en sendas mociones aprobadas en ellos.

El apoderado ha advertido de que, pese a que el crecimiento demográfico en esta comarca ha sido "exponencial" desde la puesta en marcha de esta línea de Metro hace casi 30 años, las frecuencias "apenas se han modificado" y, en el caso de Urduliz y Plentzia "siempre en valores entre 18 y 20 minutos". Además, ha defendido la necesidad de garantizar un "servicio digno" para el hospital de Urduliz.

Por otro lado, ha subrayado que la situación de emergencia climática hace "más necesario que nunca" aumentar la oferta de transporte público para reducir las emisiones que genera el tráfico de vehículos privados.

Mendez ha explicado que, en la reunión mantenida el pasado mes de abril entre responsables municipales y de Metro Bilbao, se trasladó que la propuesta de los municipios de Uribe Kosta es actualmente inviable "si no se realizan las inversiones necesarias" y ha abogado por buscar en las Juntas Generales un acuerdo para lograr "la financiación necesaria que permita ejecutar las obras de adecuación o la adquisición de nuevos bienes y material ferroviario".

También ha emplazado a alcanzar "un acuerdo político de carácter mayoritario con el compromiso de impulsar el uso y mejorar el servicio del metro en Uribe Kosta".

En su respuesta, la diputada general, que también preside Metro Bilbao y el Consorcio de Transportes de Bizkaia, ha criticado a EH Bildu que se plantea que se pueda mejorar las frecuencias "como si fuera una cosa sencilla, simplemente consistente en poner un tren más, y que se trata de una cuestión de voluntad política".

Etxanobe ha reiterado el compromiso del Gobierno foral con abordar una reflexión sobre cómo va a ser "el transporte en Bizkaia para dentro de los próximos 10, 20 o 30 años" y ha explicado que, en este marco, "el hito principal" en este momento será la renovación de los unidades de metro que se va a "afrontar en breve" y que requeriría de "una inversión compleja que exige también de un estudio en profundidad".

La diputada general ha destacado que Bizkaia cuenta con un "metro con calidad", aunque "se puede mejorar" en Uribe Kosta "y en general", y ha añadido, ante las demandas "perfectamente legítimas" de la ciudadanía de las distintas comarcas, que "la voluntad es desde luego ofrecer el mejor servicio posible, pero dentro de nuestras posibilidades".

"Y sin engañar, sin decir a la ciudadanía que si no hay más metros es porque no hay voluntad. Ustedes han dicho eso a la ciudadanía y eso no es verdad", ha criticado a EH Bildu la diputada general, que ha insistido en que actualmente no se puede mejorar la frecuencia existente y en que "la planificación del sistema de transporte debe realizarse con una visión global".

Así, ha censurado a la coalición soberanista que se presentara a la ciudadanía "una campaña basada en una premisa que no es cierta" para decir que "se puede ofrecer una frecuencia de 13 minutos" a Plentzia, "en vísperas" a las elecciones vascas y con "un estudio que no cuenta con ningún soporte técnico".

Según ha explicado, los técnicos de Metro Bilbao consideran que esa frecuencia es "inviable" en la actualidad y, además, la propuesta planteada "no aporta las garantías mínimas necesarias sin riesgo de degradación del servicio en el resto de la red de Metro".

Etxanobe ha reconocido que el servicio que ofrece Metro responde a "una planificación que se hizo hace 30 años" y en este tiempo "la demanda ha variado", y ha apuntado que la renovación de las unidades y de los sistemas de comunicación y señalización va a permitir "redefinir el servicio para adecuarlo precisamente a la demanda de los próximos años".

Según ha explicado, pese a que parece que "el Metro está como nuevo", un total de 24 de las 46 unidades de Metro Bilbao llevan funcionando desde el año 95 y han recorrido casi tres millones de kilómetros cada una, otras 13 unidades son del año 2001 y han recorrido dos millones y medio de kilómetros, y las nueve más recientes son de 2009 y tienen un millón y medio de kilómetros.

En este sentido, ha señalado que el Metro "funciona y funciona bien" porque se le da "mucha importancia" al mantenimiento, pero hay que "ser previsores y adelantarse" para renovar las unidades "antes de que fallen" porque, además, "un metro no se compra de un día para otro".

En palabras de Etxanobe, se está "ya preparados para asumir la renovación de la flota de metro Bilbao, para incorporar nuevos trenes y renovar el sistema de señalización y comunicaciones. Una renovación que permita aumentar la capacidad y atender las demandas de movilidad del área metropolitana de Bizkaia de los próximos 30 años" en condiciones de "solvencia, seguridad, sostenibilidad y calidad".

Según ha indicado, "esto, desde luego, va a suponer una gran inversión", que ha de hacerse con "objetividad", atendiendo a estudios de movilidad, teniendo en cuenta parámetros de densidad urbana y población y "respetando una debida equidad y equilibrio", desde "una óptica que contemple la globalidad del territorio".