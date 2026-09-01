Mikel Hidalgo apoya "de forma cerrada a Ertzaintza y Policía Municipal": "Ya vale de macarras y de violentos"

Archivo - El candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao, Mikel Hidalgo. - PNV - Archivo

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PNV a la Alcaldía de Bilbao en las próximas elecciones municipales, Mikel Hidalgo, ha expresado su apoyo "cerrado y rotundo" a la Policía Municipal y a la Ertzaintza tras los altercados registrados en la última noche de fiestas de la capital vizcaína y ha advertido: "Ya vale de macarras y violentos".

En un video difundido en redes sociales, Hidalgo ha explicado que este martes "iba a salir" con un video de valoración de la Aste Nagusia bilbaína.

Ha añadido que, sin embargo, después de "la manipulación política que se está haciendo de los hechos" le parece "mucho más importante" hacer público un video apoyando "de forma cerrada y rotunda a la Ertzaintza y a la Policía Municipal".

"Ya vale de macarras violentos, condena a las agresiones sufridas por la Ertzaintza y la Policía Municipal el sábado de la noche", ha reclamado el candidato a alcalde de la villa.