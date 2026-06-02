Mikel Torres se reúne con Teresa Ribera para reforzar políticas europeas de empleo, formación y transformación económica

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. - IREKIA

BILBAO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, se ha reunido este martes en Bruselas con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, para reforzar políticas europeas de empleo, formación y transformación económica.

Con este encuentro, Torres abre una agenda institucional centrada en reforzar la interlocución del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo con las instituciones europeas en materias "estratégicas" vinculadas al empleo, la capacitación y la transformación económica.

Según ha informado el Departamento, Torres y Ribera han abordado los principales retos de la transición ecológica desde una perspectiva europea y regional. En este sentido, han intercambiado planteamientos sobre la forma de avanzar hacia una transición "limpia, justa y competitiva que garantice la cohesión social, subrayando el papel clave de las regiones en la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea".

La reunión, según la Consejería, ha permitido también "profundizar en cuestiones vinculadas a la competitividad industrial, la productividad y la política económica en el contexto de la transición verde, analizando los instrumentos necesarios para acompañar la transformación del tejido productivo sin perder capacidad competitiva".

El encuentro ha servido para tratar la creación de empleo de calidad y la necesidad de anticipar los cambios en el mercado laboral derivados de la descarbonización.

En este ámbito, el vicelehendakari ha compartido experiencias y propuestas para garantizar que la transición ecológica genere oportunidades laborales "dignas y sostenibles".

Asimismo, esta tarde el vicelehendakari mantendrá otro encuentro en el Parlamento Europeo con Jonás Fernández, coordinador de Economía del Grupo S&D.

ZAINLAB

Además, Mikel Torres presentará mañana en sede parlamentaria la Alianza Regional de Habilidades ZainLab, una iniciativa del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo dirigida a impulsar la profesionalización, formación y desarrollo del empleo de cuidados y que ha permitido salir a centenares de personas de situaciones de explotación, precariedad y soledad, según ha explicado la Consejería.

Asimismo, mantendrá un encuentro con el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Mario Nava, con quien abordará las políticas comunitarias en materia de empleo y cohesión social.

La agenda incluye también una reunión con María Teresa Fabregas Fernández, responsable de la Task Force RECOVER, para analizar la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su impacto en Euskadi, y el representante permanente del Banco Europeo de Inversiones, Christian Zingiersen.

El viaje institucional se completará este jueves, 4 de junio, con reuniones con el embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, así como con Sonia Vila, jefa de gabinete de la vicepresidencia ejecutiva de Personas, Habilidades y Preparación de la Comisión Europea, y con Mari Carmen Barrera, la vicepresidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo.

En paralelo, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, y la directora de Inclusión, Sara Buesa, se reunirán con los consejeros de Empleo y Seguridad Social de la Representación Permanente de España en la UE.