Miles de personas se manifiestan en Basauri (Bizkaia) contra los despidos en Bridgestone

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se manifiestan esta tarde por las calles de Basauri (Bizkaia) contra el anuncio de la empresa de plantear un ERE que afectará a 546 trabajadores de las plantas de Basauri y Puente San Miguel (Cantabria), de los que 335 despidos serían en Bizkaia y 211 en las instalaciones cántabras.

La marcha, tras una pancarta con el texto 'Bridgestone, despidorik ez (No a los despidos), ¡plan industrial ya!', ha partido sobre las seis de la tarde de la fábrica vizcaína, para recorrer diversas calles y concluir en el Ayuntamiento, donde se leerá un comunicado.

A la marcha se han sumado personalidades políticas y sindicales como el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, la diputada foral vizcaína de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, el portavoz de EH Bildu en Juntas Generales de Bizkaia, Iker Casanova, o el alcalde de Galdakao, Iñigo Hernando.

Los manifestantes han coreado lemas como 'No sobra nadie', o 'Si esto no se arregla, leña, leña, leña' o 'Si esto no se apaña, caña, caña, caña'. En una segunda pancarta que portan los trabajadores se lee 'Bridgestone por la defensa del empleo. No a la deslocalización".

Los trabajadores participantes en la marcha llevan ropa de trabajo y exhiben pegatinas con el texto 'No a los despidos. Borroka merezi du. Huelga. Plan industrial ya'.

La plantilla ha parado este martes la producción de la fábrica tras un seguimiento "total" del primer día de huelga en protesta por el ERE planteado y se han concentrado desde primera hora en el exterior de las instalaciones.

Tras esa decisión, las secciones sindicales de Bridgestone (CCOO, UGT, SITB, ELA y BUB) convocaron tres jornadas de huelga en la planta de Puente San Miguel (Cantabria), los días 8, 10 y 15 de abril, y otros tres en la de Basauri (Bizkaia), los días 8, 11 y 15.

