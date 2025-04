Miles de personas se manifiestan en Basauri (Bizkaia) contra los despidos en Bridgestone

La plantilla advierte que la fábrica queda con una producción "muy baja, dejando de ser competitiva" y el siguiente paso puede ser el cierre

Miles de personas se han manifestado esta tarde por las calles de Basauri (Bizkaia) contra el anuncio de la empresa de plantear un ERE que afectará a 546 trabajadores de las plantas de Basauri y Puente San Miguel (Cantabria), de los que 335 despidos serían en Bizkaia y 211 en las instalaciones cántabras.

La marcha, tras una pancarta con el texto 'Bridgestone, despidorik ez (No a los despidos), ¡plan industrial ya!', ha partido sobre las seis de la tarde de la fábrica vizcaína, para recorrer diversas calles y concluir en el Ayuntamiento, donde han leído un comunicado de la plantilla.

A la marcha se han sumado personalidades políticas y sindicales como el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, la diputada foral vizcaína de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, el portavoz de EH Bildu en Juntas Generales de Bizkaia, Iker Casanova, o el alcalde de Galdakao, Iñigo Hernando.

Los manifestantes han coreado lemas como 'No sobra nadie', o 'Si esto no se arregla, leña, leña, leña' o 'Si esto no se apaña, caña, caña, caña'. En una segunda pancarta que portan los trabajadores se lee 'Bridgestone por la defensa del empleo. No a la deslocalización".

EN DEMANDA DE UN PLAN INDUSTRIAL

Los trabajadores participantes en la marcha, respaldados por familiares, amigos y vecinos, llevaban ropa de trabajo y exhibían pegatinas con el texto 'No a los despidos. Borroka merezi du. Huelga. Plan industrial ya'.

Testimonios de los manifestantes han animado a defender los derechos de los trabajadores de la planta de Bridgestone, han destacado la posición "unánime" de la plantilla y el "éxito" del primer día de huelga, al tiempo que han advertido que de la actividad de la planta de Basauri "dependen muchas familias".

Asimismo, se han mostrado sorprendidos por la cifra "tan alta" de despidos anunciado y han denunciado el traslado de la producción a Polonia. "Ha habido mala gerencia y mala gestión, y los que pagamos somos nosotros", han lamentado, para destacar que ha habido seis nuevos directores de planta en diez años.

La plantilla ha parado este martes la producción de la fábrica tras un seguimiento "total" del primer día de huelga en protesta por el ERE planteado y se han concentrado desde primera hora en el exterior de las instalaciones.

Tras el anuncio de los despidos, las secciones sindicales de Bridgestone (CCOO, UGT, SITB, ELA y BUB) convocaron tres jornadas de huelga en la planta de Puente San Miguel (Cantabria), los días 8, 10 y 15 de abril, y otros tres en la de Basauri (Bizkaia), los días 8, 11 y 15.

EL "PEOR MOMENTO"

Al finalizar la manifestación, se ha dado lectura a un comunicado en el que los trabajadores se han mostrado convencidos de que la fábrica -"conocida como Firestone de toda la vida"- atraviesa "el peor momento" de su casi un siglo de historia "al comenzar un proceso de deslocalización" y "llevarse la mayor parte de la producción a la otra planta, en Polonia".

La plantilla ha acusado a la compañía, que "suma beneficios enormes" y "se aprovecha de todo tipo de ayudas públicas", de pretender despedir a 335 trabajadores en Basauri y 211 en Puede San Miguel "en un gesto de avaricia desmedida".

Según ha señalado, la noticia "ha caído como un mazazo sobre los trabajadores y sus familias", que "no deben ser más que unos simples números con los que esta dirección egoísta proyecta incrementar miserablemente sus beneficios".

"De llevarse a efecto, estas fábricas quedarán heridas de muerte, con una producción muy baja, dejando de ser competitivas. En tal circunstancia, el siguiente paso de la compañía podría ser provocar su cierre. Sobran ejemplos, por desgracia, que nos llevan a pensar que ese podría ser el peor destino de esta empresa desde 1933", ha dicho.

EFECTO ARRASTRE

Según ha advertido, además de las pérdidas de puestos de trabajo, "el efecto de arrastre se cebará también en las contratas" y en trabajadores de otras empresas "que prestan diversos servicios" a Bridgestone, así como al comercio local, "destruyéndose, a la postre, un número de empleos imposible de calcular que empobrecerían aún más la economía local".

El portavoz de los trabajadores ha recordado empresas como Basconia, AHV o Astilleros Euskalduna que "se convirtieron en patrimonio social" del territorio. "Esta empresa se llamase en su día Firestones o ahora Bridgestone, ha sido siempre la fábrica de ruedas de Bizkaia", ha añadido.

Por ello, ha reivindicado a Bridgestone como "parte del legado histórico industrial vasco". "Somos un pueblo trabajador vinculado desde siempre a la industria, que ha sido el motor del desarrollo en Euskadi desde hace generaciones. Aquí han trabajado familias, nuestros abuelos, padres, hijos, hombres y mujeres a lo largo de 92 años, no solo de Basauri, sino también de localidades vecinas, quienes entregando su esfuerzo, sudor y su voluntad, han hecho posible la creación de una nueva economía", ha manifestado.

Tras apelar al "orgullo obrero" que "levantó esta fábrica en momentos muy difíciles de la historia, enfrentándose a una guerra y a una terrible dictadura después y capeando contra diversas crisis económicas en las últimas décadas", ha advertido de que "todo eso no puede quedar en nada".

"Esta que hoy iniciamos es una lucha contra el miedo, contra la codicia de unos pocos que, sin un atisbo de empatía, no les importa condenar a la precariedad a muchos trabajadores y a su entorno", ha concluido, a la vez que ha llamado a mantenerse unidos.

"Convirtamos el miedo en orgullo, en energía y convencimiento para encarar la incertidumbre que nos aguarda. Juntos somos más fuertes y en Bridgeston no sobra nadie", ha concluido.