Una misión institucional de Gipuzkoa viaja a Canadá para impulsar el viaje de la nao San Juan a Terranova

Delegación gipuzkoana en Ottawa - DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha realizado un viaje institucional a Canadá con motivo de los preparativos del futuro viaje a Terranova de la réplica de la nao San Juan, actualmente en construcción en Pasaia. La delegación, que se ha desplazado a Ottawa, está encabezada por la diputada general, Eider Mendoza, que se ha reunido con ministros y parlamentarios del país americano.

Entre las reuniones de trabajo con representantes parlamentarios y miembros del Gobierno canadiense, se encuentran la llevada a cabo con la ministra de Pesca, Joanne Thompson; el ministro de Justicia y responsable de la Agencia de Oportunidades del Atlántico de Canadá, Sean Fraser; y la secretaria parlamentaria del primer ministro, Rachel Bendayan.

Los encuentros se han desarrollado en la Cámara de los Comunes y han contado también con la participación del director de Albaola, Xabier Agote; el diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial de Gipuzkoa, Felix Urkola; el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero; y la delegada del Gobierno Vasco en Estados Unidos y Canadá, Concepción Aranguren. La delegación ha sido recibida por el representante parlamentario de Labrador y Terranova, Phillip Earle.

Según ha informado la Diputación, las reuniones han servido para estrechar la colaboración entre ambas instituciones y avanzar en los preparativos del proyecto 'San Juan rumbo a Canadá', que prevé que la réplica del histórico ballenero cruce el Atlántico y alcance las costas de Terranova y Labrador, reproduciendo la ruta realizada por los marinos vascos hace cinco siglos.

La institución foral ha destacado que Gipuzkoa y Canadá comparten un importante "legado común como consecuencia de los lazos comerciales y culturales creados por los balleneros y los arrantzales que se aventuraron a la pesca de la ballena y del bacalao, creando toda una actividad industrial pionera cuya huella patrimonial y cultural sigue aún viva en el Golfo de San Lorenzo, en la península de Labrador y en la isla de Terranova".

Las reuniones también han permitido ultimar los preparativos del acto de homenaje que tendrá lugar este fin de semana en Red Bay, donde se recordará a los marinos vascos fallecidos en aquella zona.

PROYECTO CIENTÍFICO E HISTÓRICO

La diputada general ha subrayado que tanto la construcción de la réplica como la futura travesía tienen una destacada dimensión científica, al considerar que supondrán culminar el trabajo iniciado durante las décadas de 1970 y 1980 por los investigadores Selma Huxley y Robert Grenier, junto a Parks Canada, que localizaron y estudiaron los restos originales de la nao San Juan.

"El hecho de que, gracias a la labor iniciada en Canadá, que su réplica haya sido construida ahora en Pasaia y pueda surcar el Atlántico para alcanzar las costas de Terranova y Labrador supone una oportunidad única para rememorar y compartir con la sociedad canadiense y sus pueblos originarios un patrimonio y una historia común, que además sirvió para generar lazos culturales, sociales y económicos a ambos lados del Atlántico", ha afirmado Mendoza.

Asimismo, ha trasladado a las autoridades canadienses la voluntad de la Diputación de colaborar estrechamente en el desarrollo de esta iniciativa, que ha definido como "un hito histórico" desde los puntos de vista científico, marítimo y cultural.

"La réplica es memoria viva de nuestra historia como territorio y como país, que nos recuerda que nos hemos desarrollado a través del mar, de la apertura al mundo, de la innovación, del conocimiento y de la tecnología, siempre en relación con otros países y otras culturas", ha señalado.

La delegación guipuzcoana también ha visitado el Museo de Historia de Canadá, donde ha sido recibida por sus responsables y ha recorrido las instalaciones dedicadas a la presencia vasca en Norteamérica.

La misión institucional continuará en los próximos días con nuevas actividades vinculadas a la promoción del proyecto 'San Juan rumbo a Canadá' y al fortalecimiento de las relaciones entre Gipuzkoa y Canadá.