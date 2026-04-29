La misión institucional a Marruecos constata "oportunidades reales" para las empresas guipuzcoanas en sectores "clave" - DFG

SAN SEBASTIÁN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La misión estratégica que Cámara de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa están desarrollando en Marruecos, con la participación de 20 compañías guipuzcoanas, ha constatado "oportunidades reales" para las empresas del territorio en sectores "clave". La agenda está permitiendo contrastar sobre el terreno el "potencial" del país como destino de internacionalización.

Durante los primeros días en Casablanca y Tánger, la delegación ha combinado reuniones institucionales, contactos empresariales y visitas a empresas tractoras, según ha explicado la institución foral.

En Casablanca, la agenda ha incluido una reunión con la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) y la Asociación Marroquí para la Industria y el Comercio del Automóvil (AMICA), así como un encuentro en la Cámara de España y la Oficina Económica y Comercial, con la participación del Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España y representantes del tejido financiero e institucional local.

En Tánger, la delegación ha visitado plantas industriales de referencia como Stellantis y RENAULT, además de mantener reuniones con la Cámara de España en Tánger y el Centro Regional de Inversiones (CRI). En Casablanca también se ha visitado la Asociación GIMAS, que agrupa al sector aeronáutico y espacial marroquí, y la planta de Irizar.

OPORTUNIDADES POR SECTORES

La misión está confirmando oportunidades en varios sectores estratégicos de la economía marroquí. En automoción, Marruecos "se consolida como un polo industrial orientado a la exportación, con una cadena de suministro estructurada y fuerte demanda de componentes, automatización y servicios industriales", han señalado.

En aeronáutica, el desarrollo de clusters especializados y la presencia de grandes grupos internacionales genera oportunidades en aeroestructuras, cableado y mecanizado de precisión. En el ámbito alimentario, el crecimiento de la demanda interna impulsa la industrialización y la necesidad de maquinaria y soluciones de proceso. Por su parte, el textil "mantiene un fuerte posicionamiento en producción flexible y rápida orientada a Europa", con oportunidades en maquinaria y digitalización.

Las empresas del territorio están encontrando oportunidades principalmente en tres ámbitos: automoción, donde se integran en cadenas de suministro de los principales polos industriales del país; bienes de equipo, con maquinaria, automatización e ingeniería para la industria; y semimanufacturas, con suministro de materiales metálicos, plásticos y químicos para industria local y proyectos en expansión.

La misión está reforzando la relación con el ecosistema institucional y empresarial marroquí a través de organismos como la CGEM, AMICA, GIMAS y el Centro Regional de Inversión, además de las Cámaras de Comercio y la Oficina Económica y Comercial en Casablanca.

También se están compartiendo experiencias con empresas guipuzcoanas ya implantadas en el país, lo que está ayudando a contrastar estrategias de entrada y consolidación en el mercado. La misión culminará este jueves con una última jornada en Casablanca, que incluirá reuniones con firmas como Garrigues y Campezo.