Una muestra recuerda la retirada de 'El desencanto', decisiva en la democratización del Festival de San Sebastián

Presentación de la exposición 'Una actitud de defección. El gesto que cambió el rumbo del Festival de San Sebastián' (1976) - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una exposición generada por el proyecto Artxiboa -con documentación original y materiales inéditos del archivo histórico del Festival de San Sebastián- recuerda la retirada de la película de Jaime Chávarri 'El desencanto', episodio decisivo en la democratización del certamen donostiarra. La muestra repasa de manera crítica los acontecimientos que siguieron al asesinato en Hondarribia del manifestante Josu Zabala por disparos de la Guardia Civil.

En protesta por este hecho, sucedido el 8 de septiembre de 1976 en vísperas del inicio de la 24 edición, el equipo de 'El desencanto' retiró la película de la Sección Oficial y numerosos periodistas se negaron a cubrir informativamente el certamen ante la indiferencia de su dirección.

Como "gesto de reparación" y "acto de desagravio", tal y como ha destacado la subdirectora del Zinemaldia, Maialen Beloki, este año el Festival proyectará en la inauguración de Klasikoak una copia restaurada de un filme cuya retirada marcó "un punto de inflexión" en la posterior democratización del certamen.

La inauguración ha contado con la participación, además de Beloki, de la responsable de Artxiboa, Irati Crespo, del cineasta Jaime Chávarri y el escritor Enrique Vila-Matas, que cubrió como periodista la edición de 1976.

Bajo el título 'Una actitud de defección. El gesto que cambió el rumbo del Festival de San Sebastián' (1976), la muestra puede visitarse desde este miércoles y hasta el 27 de septiembre en la primera planta de Tabakalera. Cuenta con la colaboración de la Celebración de los 50 años de España en Libertad, Elías Querejeta Zine Eskola y Kutxa Fundazioa.

La pequeña exposición muestra al público, entro otros documentos, la carta que el 13 de septiembre enviaron primero al director del certamen, Miguel de Echarri, y después a la prensa, el productor Elías Querejeta, el director Jaime Chávarri y buena parte del elenco del largometraje, incluidos Felicidad Blanc y los hermanos Panero.

"Como protesta a la brutal represión que viene padeciendo el pueblo vasco y que de modo trágico y terrible se ha concretado una vez más en los últimos acontecimientos públicamente conocidos, quienes participamos en la realización de 'El desencanto' hemos decidido unánimemente retirar la película del XXIV Festival Internacional de Cine de San Sebastián", reza la misiva.

En la exposición puede verse también el cartel original de la 24 edición, fotografías de aquellas ediciones y numerosos telegramas, en los que representantes de la industria y de otras producciones se solidarizaban con el equipo de 'El desencanto', lamentaban que el Festival no les permitiera retirar también sus filmes y censuraban un festival "convertido en un instrumento represivo al servicio de la administración".

APOYOS

Así lo expresan en un documento personalidades como José Sacristán, Geraldine Chaplin, Carlos Saura, Pedro Olea, Emilio Martín Lázaro o Eloy de la Iglesia, que exigían un "festival democrático".

También se incluyen cartas remitidas a la dirección del certamen por figuras de la industria e informadores que decidieron abandonar el Festival tras reprochar a su director haberse mostrado "voluntariamente ajeno" a las manifestaciones de solidaridad y a la "represión violenta ejercida sistemáticamente por las fuerzas del orden público". Entre los firmantes se encuentran Maruja Torres, Ángel S. Harguindey, Diego Galán, Antonio Giménez-Rico, Elisenda Nadal o Pilar Miró.

Además de una caricatura de la revista satírica El Papus, en la que se habla del "Festival de carcas de San Sebastián", la exposición rescata también la crónica que el escritor Enrique Vila-Matas, que entonces tenía 28 años, firmó como colaborador del semanario Destino bajo el título 'El martirio de San Sebastián'. El texto defendía la necesidad de una "profunda renovación" del Festival y la "eliminación de las estructuras antidemocráticas por las que se ha venido rigiendo hasta hoy".

En Tabakalera también se expone un telegrama de la actriz Ángela Molina -"Agradezco y no acepto su invitación (al) Festival uniéndome a la penosa situación (del) País Vasco"- así como el acta de la reunión que el comité rector del Festival celebró el día 13 en el Hotel de Londres para valorar la situación.

En ella, acordaron contestar a Querejeta que la retirada del filme "contraviene" el reglamento y le advirtieron de que pondrían los hechos en conocimiento de la Federación Internacional de Productores (FIAPF), además de amenazar con mantener el mismo criterio "con cualquier otro productor que pueda adoptar la actitud de defección del Sr. Querejeta".

No obstante, en el acta el comité rector reconocía también que a la vista de lo ocurrido y del clima imperante, el Ministerio de Información y Turismo "tiene el propósito de estudiar serenamente la conveniencia de que la Ciudad de San Sebastián se responsabilice plenamente de la celebración de su Festival".

En las siguientes ediciones, esos deseos de "seria reconsideración" terminaron traduciéndose en un certamen que, si bien siguió recibiendo ayuda económica del Gobierno español, pasó a organizarse desde San Sebastián e inició entonces una profunda transformación de sus estructuras y modelo de organización que culminaría en su democratización.

Además, asociaciones de vecinos emitieron un comunicado conjunto. En él, colectivos de barrios como la Parte Vieja, Gros, El Antiguo, Amara, Altza o Herrera no sólo condenaron la "brutal política represiva" ejercida para "coartar las exigencias de libertades de nuestro pueblo", sino que denunciaron las maniobras para "despojar" a San Sebastián del "derecho" a organizar su festival, y también consideraron un "atropello" las amenazas de trasladarlo a otra ciudad.

En la presentación Jaime Chávarri ha destacado que "la memoria es un elemento muy rico que se puede utilizar de muchas maneras". "Es una celebración, un dolor, un encuentro y un abrazo", ha añadido. Además, ha recordado aquellos hechos como "una España que empezaba a cambiar y a la que no queremos volver".

El cineasta ha explicado que estaba "decidido de antemano" con Elías Querejeta que se retiraría la película ante lo que pudiera suceder en esos días porque, según ha señalado, "en el País Vasco nos temíamos lo peor".

Tras apuntar que llegó a pensar que ese sería el final de su carrera, Chávarri ha incidido en la importancia de la repercusión que tuvo la retirada del filme y la solidaridad por parte de otros compañeros del sector. "Nos llamaron traidores al cine, a la patria, pero éramos conscientes de lo que podía pasar", ha relatado.

Respecto a 'El desencanto', ha confesado que "no me podía apetecer menos" hacer la película, que ha calificado de "marginal y perro verde", pero que empezó a disfrutarla en el montaje, y le ha dado "alegrías" durante estos 50 años. "No está hecha a la moda de ningún momento, no era para atacar o defender algo, es una película sobre la memoria", ha sostenido.

Asimismo, se ha referido a la "batalla campal" que mantuvo Querejeta con la censura para que no desapareciera todo lo referente a la política o a la homosexualidad en el filme.

JOSU ZABALA

En la presentación de la muestra ha estado presente una representación de la familia de Josu Zabala, que ha agradecido al Festival esta iniciativa que servirá "de recordatorio de todo lo que pasó y de todas las consecuencias que se siguen sufriendo", al tiempo que ha valorado estos "pequeños grandes pasos" y ha llamado a que se conozca "la verdad" y se saque a la luz "lo que quedó en el tintero".

La familia ha estado acompañada, entre otros, por el músico y también cineasta Fermín Muguruza y por el portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre.