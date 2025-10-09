Museo Guggenheim clausura el domingo la exposición 'in situ: Refik Anadol', impulsada por la Inteligencia Artificial

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao clausurará este domingo, 12 de octubre, la exposición 'in situ: Refik Anadol', una innovadora exposición impulsada por la Inteligencia Artificial (IA),

Inspirada en la emblemática arquitectura del Museo, la exposición cuenta con el apoyo de 10F1 como Partner de la exposición, con Euskaltel como Partner Tecnológico y con la colaboración de Google Cloud.

Según ha recordado el museo bilbaíno, se trata de una obra inmersiva, arquitectónica y multisensorial de Refik Anadol, artista turco de renombre internacional y pionero de la estética de la IA, que ya han disfrutado más de 870.000 visitantes.

Las personas que acudan al Museo el último día de la exposición entre las 16.00 y las 19.00 horas obtendrán un descuento del 50% en su entrada, pudiendo también visitar el resto de salas.