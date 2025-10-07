Museo Vasco del Ferrocarril celebra el sábado su 31 aniversario con circulaciones especiales del tren de vapor

Desde su inauguración el 4 de octubre de 1994, la colección de vehículos históricos ha pasado de 45 a 87 unidades

SAN SEBASTIÁN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, sociedad pública de pendiente del departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, celebrará este próximo sábado su 31 aniversario con una jornada especial en la que se prevén diferentes actividades para dar a conocer el patrimonio que guarda en sus instalaciones.

Así, a lo largo de toda la jornada habrá varias salidas especiales del tren que recorre los 4,5 kilómetros de vía que separan el Museo en Azpeitia (Gipuzkoa) y la estación de Lasao. Estas circulaciones estarán encabezadas por las locomotoras de vapor 'Zugastieta', 'Aurrera' y 'Euzkadi'. El horario de salida será a las 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00 horas.

Además de estos viajes especiales, también se pondrán en marcha la locomotora 'Espinal' -la locomotora en funcionamiento más antigua del museo- y la grúa de vapor Bedford de la Babcock & Wilcox, y se llevarán a cabo diferentes exhibiciones en el taller mecánico y en los tranvías.

La jornada comenzará a las 10.30 horas, con la apertura del museo, y se prolongará hasta las 14.00 horas. Por la tarde, el horario será de 16.00 a 19.30 horas. Por su parte, el domingo se mantendrá la salida habitual del tren de vapor a las 12.00 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones "una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa", con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, automotores y diversas clases de vagones, según han recordado desde Euskotren.

AUMENTO DE LA COLECCIÓN

Desde su inauguración el 4 de octubre de 1994, el Museo Vasco del Ferrocarril ha experimentado "una notable mejora" en todas sus áreas. En el caso de los vehículos históricos, la colección ha pasado de 45 a 87 unidades.

Destacan las siete locomotoras de vapor, entre ellas la 'Espinal', construida en 1887 en Newcastle para el ferrocarril minero de la Orconera. Se trata de la locomotora más antigua del mundo que todavía sigue en funcionamiento entre las fabricadas por el inventor de la locomotora de vapor Robert Stephenson. También destaca por su relevancia histórica la locomotora de vapor 'Euzkadi', "la más emblemática de los antiguos Ferrocarriles Vascongados".

En sus 31 años de historia, las diversas colecciones del Museo Vasco del Ferrocarril se han ido enriqueciendo con nuevos elementos, piezas y conjuntos de valor. Por ejemplo, la colección de uniformes ferroviarios ofrece una amplia visión de la evolución de la moda ferroviaria entre 1863 y la actualidad, gracias a sus más de 200 prendas exhibidas.

En las instalaciones del Museo Vasco del Ferrocarril se conservan también una de las mejores colecciones de relojería del mundo y una colección de juguetes ferroviarios antiguos Federico Zappino, con piezas fabricadas en los años 30, 40 y 50 del pasado siglo.

Los fondos del museo también han crecido y el archivo histórico se ha ido ampliando con documentos y fotografías sobre la historia del ferrocarril. Muchos de estos documentos han sido digitalizados para facilitar el acceso y la consulta de los mismos.