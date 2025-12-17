Los museos y salas de la Diputación de Bizkaia ofrecen en navidades actividades de arte, naturaleza o gastronomía

Actividad en El Pobal - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los museos y salas de la Diputación de Bizkaia desplegarán estas Navidades una programación diseñada para "disfrutar en familia, descubrir el patrimonio del territorio y vivir experiencias únicas en torno al arte, la historia, la gastronomía y la naturaleza".

Según ha explicado la Diputación vizcaína, la agenda de actividades navideñas se desarrollará en Arkeologia Museoa, Txakolin Museoa, Arrantzaleen Museoa, Euskal Herria Museoa, La Encartada Fabrika-Museoa, Ferrería de El Pobal, Santimamiñe, Sala Ondare, Sala Rekalde y El Bosque de Oma.

Entre otras propuestas, el Txakolin Museoa-Txakolingunea acogerá el 28 de diciembre el cuentacuentos Alberto Bargos, con relatos navideños pensados para disfrutar en familia.

En Euskal Herria Museoa, la mitología vasca será protagonista de un taller familiar los días 26 y 30 de diciembre y 2 de enero se organizarán tres talleres creativos para los más pequeños.

La Ferrería de El Pobal volverá a convertirse en "un punto de encuentro para familias" con talleres de hilorama, una visita temática para descubrir los rincones ocultos del conjunto, un taller gastronómico para elaborar talo, una sesión infantil de forja y un gran diorama de Playmobil con más de 2.000 piezas que recrea el entorno del río Barbadun y personajes del imaginario navideño vasco. Se podrá visitar del 20 de diciembre al 4 de enero en pases mediante inscripción.

En La Encartada Fabrika-Museoa, las actividades navideñas incluirán un taller de adornos (del 23 al 30 de diciembre), una sesión culinaria para aprender a preparar intxaursaltsa con las nueces del propio museo (28 de diciembre) y un recorrido en busca de "ovejas perdidas", siguiendo pistas y acertijos repartidos por sus instalaciones. Además, durante estas navidades se podrá visitar el paisaje invernal de temática textil.

El Arrantzaleen Museoa ha programado un 'bertso saio' dedicado al legado femenino del mundo marinero (29 de diciembre), una disko-festa de despedida del año entre redes y embarcaciones (30 de diciembre) y un creativo taller infantil para elaborar coronas inspiradas en el fondo marino (3 de enero).

En Arkeologia Museoa, el público adulto podrá adentrarse en los almacenes del museo -espacios habitualmente inaccesibles- para descubrir cómo se conservan, catalogan y estudian los hallazgos arqueológicos de Bizkaia (27 de diciembre y 3 de enero). También se podrá disfrutar de los últimos días de la exposición temporal 'Las Reliquias de Martioda' y se ofrecerá una visita guiada a la muestra el 26 de diciembre.

Los menores tendrán talleres para "aprender sobre nuestra historia convirtiéndose en especialistas de arqueología, aprendices de cantería, expertos y expertas en mosaicos romanos y jugarán como lo hacían en la antigua Roma" (23, 26 y 30 de diciembre y 2 de enero).

El domingo 28 de diciembre las familias podrán disfrutar del taller 'Decorando el árbol de Navidad' y el 4 de enero habrá un taller titulado 'Arqueología por un día'.

La Sala Rekalde acogerá diversas exposiciones vinculadas al arte contemporáneo, entre ellas la muestra 'Trucada e imperfecta' de Rut Olabarri y el ciclo Barriek.

En Sala Ondare, la exposición 'Carteles de cine en Bilbao' permitirá recorrer la historia del diseño cinematográfico a través de piezas icónicas que formaron parte de la vida cultural de la ciudad. Actividades familiares complementarán la muestra para invitar al público infantil a crear sus propios carteles y "convertirse en protagonistas de su propia historia".

Santimamiñe ofrecerá un cuentacuentos musicado el día 20 y mantendrá abiertas las visitas a la entrada de la cueva durante todo el periodo navideño. Por último, el Bosque de Oma continuará recibiendo visitantes mediante reserva previa, con opciones de visita libre o guiada en euskera y castellano.

Por otro lado, con motivo de las festividades navideñas, los museos y salas forales permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero.