Musikene celebra sus 25 años de trayectoria con una programación especial de conciertos, actividades y encuentros

Presentación del 25 aniversario de Musikene. - MUSIKENE

SAN SEBASTIÁN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, de San Sebastián celebra su 25 aniversario con una programación especial con una veintena de actividades a lo largo del curso 2026-27, entre ellas conciertos y encuentros.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y la directora de Musikene, Miren Iñarga, han dado cuenta de esta celebración que contará con la participación de alumnado, profesorado, antiguos estudiantes, insti- tuciones, artistas internacionales y profesionales del ámbito musical.

La programación comenzó los días 4 y 5 de septiembre en Granada, con la participación de Musikene en el Festival Neorama, organizado por la Confederación de Juventudes Musicales de España (JM España) con motivo de su 75 aniversario. El festival reunió durante tres jornadas a 350 jóvenes artistas en 40 conciertos. La Musikene Big Band participó con dos actuaciones.

Además, en el marco de este aniversario Musikene recuperará la versión íntegra de 'Las golondrinas', del compositor donostiarra José María Usandizaga, que se representará el 20 de noviembre en el Auditorio Kursaal, con dirección de Jesús Echeverría y la colaboración del Orfeón Donostiarra. La producción, realizada íntegramente por Musikene, contará también con una grabación en CD.

La Orquesta Sinfónica de Musikene actuará el 8 de mayo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, bajo la dirección de Carlos Kalmar. El programa estará compuesto por Variaciones sobre un tema 'Rococó, op. 33', de Piotr I. Tchaikovsky, y 'Sinfonía Alpina, op. 64', de Richard Strauss, y contará con la participación de egresados de Musikene.

El 12 de febrero, la Musikene Big Band ofrecerá un concierto en torno a la obra de mujeres artistas vascas de las artes plásticas, con composiciones de profesorado y egresados/as de Musikene inspiradas en sus creaciones. El proyecto continuará con la edición de un CD.

También habrá una residencia del compositor danés Hans Abrahamsen, dentro del programa 'Acércate a Grandes Compositores' y tendrán lugar las Jornadas Internacionales DEI los días 8 y 9 de octubre en Musikene en colaboración con la Asociación Europea de Conservatorios (AEC).

La investigación y el patrimonio musical vasco serán protagonistas en abril con el Congreso de Investigación sobre Música Vasca, organizado en colaboración con Soinuenea y Eresbil.

La programación del 25 aniversario se completa con conciertos y actividades vinculadas a la interpretación clásica y el jazz, la creación, la pedagogía, la música tradicional vasca, la investigación, la mediación, además de encuentros, congresos y publicaciones sobre estas áreas de conocimiento.