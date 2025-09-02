La nueva edición del programa "Expodistrito" ofrecerá nueve exposiciones itinerantes por todos los distritos de Bilbao

La oferta incluye cinco muestras de pintura, tres de fotografía y otra que combina ilustraciones botánicas, fotografías y muestras biológicas

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del programa "Expodistrito", que el Ayuntamiento de Bilbao ofrece a partir de este mes de septiembre en todos los distritos de la villa, incluye cinco muestras de pintura, tres de fotografía y otra que combina ilustraciones botánicas, fotografías y muestras biológicas, con obras de los artistas Marta Calvo Bilbao, Laura González, M'Angel Manovell, Carolina Zuluaga Zuleta, Mertxe Amondarain, el colectivo Las Cuatro Esquinas, la asociación Musika Bulegoa, Euskal Australiar Elkartea y la Agrupación Vasca de Acuarelistas.

Hasta el 5 de enero de 2026, los Centros Municipales de los barrios bilbaínos acogerán las exposiciones que forman parte de este ciclo. En esta nueva entrega, los vecinos de la villa podrán disfrutar de las propuestas artísticas de Expodistrito en los Centros Municipales de San Inazio-Ibarrekolanda, Castaños, Otxarkoaga, Begoña, Santutxu, San Francisco, La Bolsa, Abando y Errekalde. Todas las exposiciones serán de acceso gratuito y podrán visitarse en horario de mañana y tarde.

El programa incluye, del 1 al 12 de septiembre en el Centro Municipal Abando, la exposición colectiva que recoge una selección de obras realizadas por alumnos de los talleres de acuarela de la Agrupación de Acuarelistas Vascos-Euskal Akuarelarien Elkartea. Durante la formación los estudiantes han contado con la guía de profesionales como Carlos Espiga, Julio Gomena, Irene de Madrazo, Idoia Lasagabaster, Noemí González y Mendo.

Por su parte, Euskal Australiar Elkartea ofrece la exposición "Basques in Australia". Cada uno de los 10 paneles que forman esta muestra desarrolla un tema sobre la emigración vasca a Australia. Las imágenes y lugares de las fotografías representan una parte de esa historia común y a la vez particular de los hombres y mujeres migrantes.

Esta muestra recorrerá hasta diciembre los centros municipales de La Bolsa, Errekalde, Begoña, San Inazio-Ibarrekolanda y Abando. Además, el 12 de diciembre, a las 19.00 horas, se ha programado una visita guiada en el Centro Municipal de Abando.

La exposición de pintura de Marta Calvo Bilbao "Irekitzen diren ateak eta paisaiak / Puertas y paisajes que se abren" muestra las obras de una artista que invita al público a que contemple "el viaje de conocimiento personal reflejado en los cuadros", ha explicado el consistorio. Esta muestra se podrá visitar en los centro municipales de Begoña, San Frantzisko, La Bolsa, Otxarkoaga y Santutxu.

En "HaziBiziArtea-Ciencia y arte en diálogo", Laura González recorre y explora la importancia de las variedades de cultivo tradicionales de Euskadi, conectando la cultura agraria del territorio con el arte a través de ilustraciones botánicas, fotografías y muestras biológicas. Se podrá contemplar en los centros municipales de Otxarkoaga, San Inazio-Ibarrekolanda, Santutxu, La Bolsa y Begoña. Este último ha programado para el 21 de noviembre una visita guiada a las 19.00 horas.

La exposición "Haizea, ura, lurra / Viento, agua, tierra", de M'Angel Manovell, aborda e SUMI-E, o pintura a la tinta, que, aunque de origen chino, está asociado a la historia de Japón. Las piezas expuestas en la muestra forman parte de un próximo poemario del artista, que estará compuesto por pinturas junto con ejemplos de poesía japonesa, de los tipos haiku y tanka. Esta muestra se podrá ver en los centros municipales de Castaños, Santutxu, Otxarkoaga, Errekalde y Begoña.

"Zeharkaldia / Travesia", exposición pictórica de la obra de la arquitecta y artista colombiana Carolina Zuluaga Zuleta, que en sus dibujos trata de mostrar la capacidad de lucha y superación de las mujeres, para brindar apoyo y solidaridad a otras mujeres que pasan o han pasado por situaciones complicadas, se podrá visitar en los centros municipales de San Frantzisko, Santutxu, Begoña, Castaños y Errekalde, con visita guiada el 18 de septiembre a las 17.00 horas en San Frantzisko.

LAS CUATRO ESQUINAS

El colectivo Las Cuatro Esquinas, compuesto por los fotógrafos Iñaki Laka, Juan Ignacio Llana, Javi Trapero y Félix Pérez, ofrecerá la exposición "Inguruneari begira / Miradas sobre el entorno", con imágenes que invitan a explorar el paisaje desde perspectivas personales y diversas, para transformar lo cotidiano en nuevos descubrimientos.

Se podrá visitar en los centros municipales de San Inazio-Ibarrekolanda, Castaños, Errekalde y Abando, con visita guiada en este último el 29 de diciembre a las 19.00 horas.

Mertxe Amondarain presenta la exposición "Begiek min eman arte / Hasta que nos duelan los ojos", desarrollada en colaboración con UNRWA Euskadi, Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada palestina, y el área de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad del Ayuntamiento de Bilbao. Se trata de un conjunto de imágenes que conforman un relato de la grave situación que sufre la franja de Gaza, como una manera de no olvidar y acompañar a sus gentes.

Esta muestra recorrerá los centros municipales de Abando, Otxarkoaga, Errekalde, Santutxu y San Frantzisko, con visita guiada en este último el 2 de octubre a las 19.00 horas.

MUSIKA BULEGOA

En el X aniversario de Musika Bulegoa, la exposición "Musika esta Euskera" nace como una reflexión en torno a la idea del movimiento cultural conocido como "Euskal musika". Para ello, hace un recorrido que parte de los primeros antecedentes del uso del euskera en la música hasta la actualidad.

La exposición se podrá visitar en el Centro Municipal Abando, con visita guiada con Xabi Erkizia, comisario de la exposición, el 6 de noviembre a las 19.00 horas.

El programa "Expodistrito" es una iniciativa del área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao que pretende descentralizar las manifestaciones artísticas de la villa y presentar al público el trabajo de artistas noveles, así como servir de escaparate a otros ya consagrados. Esta iniciativa de apoyo al sector artístico y creativo es uno de los pilares de la estrategia de impulso a la creación y la innovación que contempla el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033.

Como es habitual, las exposiciones irán rotando, pudiendo consultarse las fechas concretas de cada una de ellas, en los propios Centros Municipales, en la web que recoge la programación cultural en Distritos y en el teléfono 010.