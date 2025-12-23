El nuevo avión del Athletic Club se estrenará en enero tras su presentación en San Mamés

El nuevo avión del Athletic Club de Vueling - VUELING

BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo avión del Athletic Club y Vueling se estrenará en enero tras su presentación este pasado lunes por la noche en el estadio bilbaíno de San Mamés durante el descanso del partido frente al RCD Espanyol. Su fuselaje luce la imagen de Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams, Iñaki Williams, Daniel Vivian y Alejandro Berenguer, con el lema 'Aupa Athletic", con los colores rojo y blanco característicos del club.

Tras el espectacular despliegue visual, la nueva aeronave oficial del Athletic Club y Vueling ya está listo para su estreno. La aeronave despegará oficialmente durante el mes de enero para acompañar al equipo durante esta temporada, según ha informado en un comunicado la aeolínea.

Con la presentación del diseño del nuevo avión, los aficionados disfrutaron de un mapping sincronizado que hizo "cobrar vida a la arquitectura del estadio". Se trató de un espectáculo de luz que proyectó de forma dinámica la imagen del avión sobre el césped y también en el anillo exterior de San Mamés, que lucía de amarillo, el color corporativo de Vueling.

DETALLES DEL DISEÑO

El nuevo Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros, presenta una propuesta estética que trasciende lo convencional bajo el concepto 'Lion Friendly', un homenaje a la leyenda de los leones y la presencia de la afición en Europa.

Entre los detalles más destacados del diseño exterior se encuentran el escudo a gran escala junto a la puerta de acceso principal. El fuselaje luce la imagen de Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams, Iñaki Williams, Daniel Vivian y Alejandro Berenguer.

El icónico lema "Aupa Athletic" recorre el fuselaje sobre los colores rojo y blanco característicos del club. En el interior, el avión también ha sido tematizado con mensajes que refuerzan el vínculo emocional, como el lema "Volando a lo bajini, llegamos muy alto" en los compartimentos superiores y cabezales personalizados que convierten cada vuelo en una experiencia 100% athleticzale.

Este estreno se enmarca en la alianza estratégica entre Vueling y el Athletic Club, renovada recientemente hasta 2027. Esta es la segunda temporada que el conjunto bilbaíno cuenta con una aeronave tematizada. Durante su primer año de operación, el avión personalizado se ha convertido en 'embajador itinerante' que ha recorrido Europa en más de 2.000 vuelos, transportando a cerca de 330.000 pasajeros por toda Europa a través de 165 rutas distintas.